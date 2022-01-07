罷免案即將一槌定江山，林昶佐急了，日昨無意間說溜了嘴，終於讓民眾知道他做了哪些事。

林昶佐說，他做了6000多件服務，包括總統官邸旁邊的公賣局圍牆垮了，都是他與總統、國安團隊協調後維修好的；而一向挺他的蔡英文也作證說，林昶佐在疫情期間防疫紓困就高達好幾百件，「總統府對面那個事情也是他處理的。」

不說還不知道，總統官邸旁的圍牆壞了，別人看不到，只有他看到搶著修？這馬屁也拍得劈啪亂響啊！林昶佐真做了件了不得的大事！

最令中正、萬華區選民詬病的是，從沒看過林昶佐來開過會，萬華被衛福部誣為防疫破口，沒聽他吭過一聲，唯一瞧見的是他卑躬屈膝恭迎中央大員車駕的身影。現在終於知道，他還做了件驚天動地的大事，就是幫總統官邸修復了附近的圍牆，了不起啊！

難怪蔡英文還說，希望林昶佐繼續留在立法院，尤其是國防外交委員會與總統最有關係，「希望大家來支持咱的總統好不好？」選你出來是為老百姓服務的，既然那麼喜歡替當官的做事，直接送入總統府當御林軍得了唄！

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※