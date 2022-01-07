2014年底，25所公私立大學院校代表齊聚台師大，聯合簽署「塔樂禮宣言」（The Talloires Declaration），誓言推動節能減碳，打造「綠色大學」。2021年底，一個綠頭綠腦的台師大校長與其身旁嘍囉，繼移除備受一代師生永懷的首任劉真校長塑像（其題字碑，曾惡遭噴漆「黨國走狗」）、因忌諱「祖國」（即中華民國）二字對校歌歌詞進行改版、強納日據殖民時期之台北高校校史為台師大偽增24歲後，再推教師以「非國語」授課者，可額外獲取50%鐘點費！這個「綠色大學」的另類名實相符，除令人嘆為觀止外，也惶惶不安於莫非「黨校」陰魂再現！？

2015年4月8日，惡遭噴漆為「黨國走狗」的首任校長劉真，在他擔任台師大校長期間，校內有黃君璧、陳大齊、梁實秋、田培林、陳可忠、溥心畬、潘重規、蘇雪林等鴻儒碩彥為師為範，使台師大與台大同聲齊名、平起平坐，是那一代師大青年津津樂道的榮耀。

今日之台師大，於2019年突增24歲校齡。原於1946年建校之「原創」台灣省立師範學院，硬是被強扯降格為1922年日據殖民時期的「台灣總督府台北高等學校」。此般荒誕連結，自也導致了校史順列而下的首三任校長，從李季谷、謝東閔、劉真，逆變為松村傳、三澤糾、下村湖人。此無怪乎台師大林姓資深校友於去（2021）年11月下旬，會對進行採訪的媒體直說：台師大很配合民進黨政府「去中化」，「先是蔣公的銅像不見了，圖書館裡的中國古典書籍閱覽室不見了，再來是校歌裡的祖國不見了，但李登輝讀過的日本高校，卻納入了台師大校史」！

如衆所週知，校園課堂與政治、宗教必須保持絕對距離，教師對學生不言政治、宗教，此不只是出於自律約束，在2013年底明令發佈《教育基本法》後，教育更應依法恪守中立原則，不得為特定政治團體從事宣傳或活動。主管教育行政機關及學校，亦不得強迫學校行政人員、教師及學生參加任何政治團體或活動。公立學校也不得為特定宗教信仰從事宣傳或活動。主管教育行政機關及公立學校亦不得強迫學校行政人員、教師及學生參加任何宗教活動。

惟長袖善舞「大學自治」旗幟的一校之長，因人事、經費兩大權在握，其個人之政治信仰，事實並不難透過行政權（含行政主管選聘）、員額權、預算分配核定權，以及主席權、首長裁量權等，遂行其各種念想、主意與打算。單以連日引發議論之台師大《推動國家語言發展授課獎勵實施要點》，該要點僅係由「學術主管會報」逕行通過，且漏洞頗多，即可見斑斑斧鑿之痕。

譬如，在全文僅羅列10點的台師大《推動國家語言發展授課獎勵實施要點》裡，其加發50%課酬之獎勵對象，為採以各類「國家語言」（台語、客語、台灣原住民族語、馬祖語、台灣手語）進行授課之專任教師，而未予明文區隔「必修課」、「選修課」。而是於引發詫異紛爭後，才透過一紙新聞稿表示：「必修」課程除外！然而，專任教師除在一般學制開課外，也可能會有在職專班課程，且鐘點費可達$3200/節，則是否也一律比照加發50%課酬？

再者，專任教師的配課比重各不相同，有的「必修課」多、有的「選修課」多，台師大以一紙新聞稿，直接排除獎勵「必修」課，要求開設「必修」課的教師，「不得使用國家語言」，適也因此無法被加發50%課酬！然此一法理上的自相矛盾，由於在前揭要點裡，根本未做明文規範，不就是直接以行政權，強作干預教師講學自由權，且形成了相對剝奪？

依大法官釋字第380號解釋文：「憲法第11條於講學自由之規定……，諸如：課程設計、科目訂定、講授內容、學力評定、考試規則……等，均在保障之列」。台師大如何能以一紙新聞稿，要求開設「必修」課的教師，「不得使用國家語言」，連帶直接排除獲取獎勵的權利！？

去年此時，國家政策研究基金會曾召開「國家語言列入十二年國教，準備好了嗎？」記者會，與會學者專家即曾群轟實施「國家語言法是黑洞級災難」，其中召集人何展旭從法律觀點談《國家語言發展法》，就當場直斥：「該法條全是不平等，甚至歧視」。未料，一年後，台師大竟就綠頭綠腦地自製出一個「厚此薄彼」、明顯「差別待遇」，且適已違憲的《推動國家語言發展授課獎勵實施要點》！如此「不平等，甚至歧視」的黑洞級災難，難道是台師大獻給蔡政府的新年賀歲禮？（作者為台師大教授）

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