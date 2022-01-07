日本《產經新聞》煞有介事「解密」數年前的一則涉台消息，稱台灣曾在2019年向日本政府提議，希望在台日友好下建構中國軍機飛航情報即時交換機制，但日本「已讀不回」。

有學者解讀，依照日本的國內法，是無法直接提供台灣類似的情報交換事務的，因此台日之間不適合直接交換戰略情報，但日本如果通過美日安保機制、經由美國來向台灣提供情報分享的話，似乎較為可行。

但是這樣一來，台灣與日本的軍事情報似乎都要透過美國，等於美國掌握了台日雙方的防務規劃了，如此不就驗證了日本是美國的小弟、而台灣則成為小弟中的小弟了！如此，所謂的「台日友好」還要看美國臉色，那民進黨與蔡英文政府整天掛在口中的「台灣主體性」又何在！

另一個可能性是，日本方面刻意拋出這則消息，是為了要炒作日本版的台灣關係法、為其放出風向球試探各方反應，因為日本版台灣關係法或許將可為台日共享情報提供合法性、作為台日軍事與情報部門交流合作的法理基礎，以符合「依法治國」的藉口。

就像美國總是搬出《台灣關係法》來做為藉口，因為這部「國內特別法」在法律位階上是高於「美中三公報」的，而中國同樣也有具「國內特別法」性質的《反分裂法》來作為「武統」台灣的法理基礎，因此，日本有可能是想藉由日本版台灣關係法的通過施行，來為台日共享情報提供一個「名正言順」的「擋箭牌」，如此也好對中國做個交代，因為屆時日本就是「依法行政」了。

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