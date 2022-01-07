大陸從2013年開始，已經連續主辦了六屆「讀懂中國」國際會議（Understanding China International Conference），該會議由大陸國家創新與發展戰略研究會發起，中國人民外交學會與21世紀理事會所共同主辦，旨在探討如何讓外國人正確認識、理解正日漸崛起的中國，避免因不了解、誤解或錯覺，對中國產生不必要的敵視提防，甚至引發摩擦衝突，造成國際情勢的緊張，有害世界和平，以及如何更好地讓中國融入國際社會、讓國際社會接納中國。

這個國際會議的倡議人，是中共中央黨校前常務副校長、「中國和平崛起」理論的創建者、現任國家創新與發展戰略研究會會長的鄭必堅。這位高齡已九十的大陸中南海所倚重的智囊專家，曾於2009年11月率領了一個由28位大陸退役將領、退休高官與學者組成的高層代表團，到台北參加「兩岸一甲子學術研討會」，發表了「中國的和平崛起與兩岸關係」的主旨講演，留給台灣社會與人民深刻的印象。他的講演最後提到：「中國幾代人直到今天的處境和心態，是深重的危機感，是爭取生存、發展權利不受侵害，是謀求一要國家主權和領土完整，二要發展和現代化，而不是什麼擴張，更不是什麼侵略。」

從上述這段講話，就可以看出，「讀懂中國」就是要讓世界明白，中國曾經貧窮落後相當一段時間，飽受西方列強的侮辱凌掠，付出了慘痛的代價，使得國家富強、民生富裕成為中國幾代人共同的願望。他們可以為了國家民族的生存發展，拋頭顱、灑熱血，犧牲自己寶貴的生命也在所不惜。也是在這種敵愾同仇的心理下，為了達到富國強兵的目的，造成中國人不在乎個人的自由、民主、人權，但求整個國家民族群體的自由、民主、人權。從這個角度論之，中國今天的體制不能符合西方國家公認的現代文明標準，可說其來有自，就是由於當年列強太超過的姦淫燒殺，引起中國人民集體的覺醒與反抗，激發了中國人的民族自尊與自覺，最後養成大家寧可犧牲小我，也必要完成大我的集體意識有以致之，西方列強實應為此後果負最大的責任。

然而，時至今日，西方列強諸國仍然不知反省自己當年所犯下「人神共憤」的大惡，還以自己「物競天擇」與「弱肉強食」的價值觀，來對待一個崛起的中國，認為強大的中國一定會報復性的向外侵略別的國家，掠奪他人資源。在這樣邏輯思維導引下，歐美國家自然完全無法理解「中國的崛起是和平的崛起，中國的發展是和平的發展」這樣的中國王道思想與不願意離鄉背井去侵略別國領土的「樂土重遷」民族性本質，以致他們想當然耳的大肆渲染「中國威脅論」，他們警覺性的組成「抗中聯盟」，防範另一個「黃禍」的可能大難臨頭。

看到歐美強權國家如此敏感、自衛的反應，正足以證明中、西文化與價值觀的天壤之別。一個簡單的例子，就是在過去72年中，中國從未主動侵略過任何國家，也未佔領過一寸的外國領土，更未建立任何海外軍事基地與派軍駐在任何外國領土。與美國至今仍在超過30個國家駐軍與建立軍事基地相比，中國的紀錄是絕對的清白，應該得到國際的肯定才對。

正是基於此，如何加強與國際社會的交流溝通，讓外國人更加清楚地認識現代中國，不致因為自以為是的誤解導致誤判，最後帶來不幸的後果，就是「讀懂中國國際會議」最重要的目的，最終則是盼望經由這些研討，建立人類命運共同體的共識與觀念。即以這次第六屆「讀懂中國國際會議」的主題「從哪裡來，往哪裡去」（Whence And Whither）為例，就是著重於將中國共產黨成立100年與改革開放43年來的歷史回顧與未來發展方向做完整的介紹，頗具有「鑑往知來」的意義，受到國際知識界的重視與注目，也是很自然的事。

對於與大陸本是同文同種的台灣來說，「讀懂中國」本來就是比較容易的事。尤其，兩岸基本上存在許多發展上的「互補」關係，例如大陸有龐大的消費市場，台灣則有許多獨步世界精緻產業的優勢，加上半導體高科技產業已成引領國際趨勢的領頭羊，兩岸若能充分合作，則勢必成為一股兼具市場與技術「雙優」的世界第一經濟力量，應毫無疑問。

但是，問題就在我們必須要以不帶政治偏見與成見的態度，坦然公正評價大陸改革開放以來的進步發展，與是否有向外侵略擴張的事實，做為衡量大陸的標準，應該是能得到大家理性認同的共識。同樣的，台灣也應該遵守「中華民國憲法」對一個中國堅持的立場，反對台灣獨立，並在此基礎上本諸「台灣利益第一」、「台灣利益優先」的原則，開展兩岸關係全面合作的新紀元，化解兩岸軍事衝突的危機，才是愛台保台的具體表現。更不需以民主為唯一衡量的標準，犯了「一醜遮百美」以偏概全的錯誤，反而會誤導台灣輿論正確認識中國的方向。如此偏頗做法，受到傷害的絕對不是大陸，反而是不夠客觀的台灣，實在值得我們的警惕。（作者為國立高雄科技大學前校長）

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