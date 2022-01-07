政治操作一向是民進黨的強項，無時無刻的「雙標」是最佳證明，Omicron變異病毒株全球肆虐，也連帶影響國內疫情再起。根據統計近期國內境外移入的確診病例中，有6成來自美國，許多專家疾呼中央將美國列高風險國家，怎奈專家建言卻都抵不過部長陳時中一句「全球感染風險皆高，再區分也沒意義」而維持現有防疫規定。

蔡政府面對美國轉彎早已不是第一次，只是這次竟然拿國內疫情及民眾生命安全來對賭，令人難以接受。區分疫情風險國家是疫情指揮中心一直以來都有的政策，風險區分代表的是對於入境人員疫情檢驗檢疫的分流、隔離管理，尤其在境外移入確診者高的來源地，更應該做好疫情風險管控。

現在國內對於入境者的隔離政策分別有高風險地區的「14+7」及一般風險地區的「7+7+7」、高風險地區入境者均須統一住進集中隔離檢疫所，從實務上來說就並非「沒有意義」。既然阻止不了病毒境外移入，那設法避免擴散不正是防疫工作更重要的事？為何一句「沒有意義」，就要置民眾於病毒擴散傳播的風險當中？

正值防疫旅館再度爆發群聚感染之際，來源地的風險管控無疑是防疫最重要的一環，蔡政府不要怕觸怒美國，也不要「逢中必硬、逢美必軟」，正如同台北市長柯文哲所說：「政治是政治，科學是科學」，政治絕不應凌駕科學。

另一方面，台灣好不容易已將第一劑疫苗覆蓋率衝到8成，第二劑也有69%，如果因入境人員風險管控不當造成本土疫情再度爆發，豈非是繼高端疫苗的EUA之後，政府又用疫情開台灣民眾一次天大的玩笑？疫情更會是蔡政府送給人民最難堪的新年禮物！

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