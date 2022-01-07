若干年前，林昶佐挾帶著太陽花之勢進入立法院時，英國廣播公司BBC曾有記者跑來專訪他。他在訪談中向記者提到，他小時候曾在學校因為說台語被老師處罰。當時就覺得很奇怪，講台語被處罰應該已經是蔣介石時代才有的事情了吧，怎麼林昶佐這麼年輕也說他曾被處罰。

為了星期日林昶佐的罷免案，民進黨又再次動員了全黨之力，想保住這位立委。不但民進黨立法院黨團總召柯建銘，率領民進黨黨團幹部、多名黨籍立委在萬華區的路口造勢力挺林昶佐，總統蔡英文、副總統賴清德以及行政院長蘇貞昌，也紛紛在這最後關頭跳出來，要幫林昶佐挽救聲勢。

1月6日下午，蔡英文在林昶佐、內政部長徐國勇、立委、市議員等人陪同下，來到南萬華的信仰中心廣照宮參拜。因為近日桃園疫情再起，台北市又接連傳出防疫旅館有傳染的情況產生，為了迎接小英與這場造勢活動，而在廟埕廣場擠滿200多人席座無虛席的畫面，看起來的確令人頗為焦心。

先不提此時還將重心放在拯救林昶佐不被罷免的民進黨政府，是不是有「只顧選舉、不顧疫情」的疑慮，光是這樣一場活動，明知就是會造成這麼多不特定人士群聚，這兩天正是風聲鶴唳的時候，他們為什麼還是執意要辦？根本就沒有將當地民眾的安全放在心上。

難怪有人就笑說，總統蔡英文的元旦文告是「文旦原告」。想想，林昶佐現在也不是民進黨的立委，小英與民進黨傾盡全黨之力搶救，到底為了哪齣？或許小英在打的算盤就是，盡可能地在她現在還有政治資源和政治資本的時候，多保住一些未來可用的子弟兵，以免重蹈之前幾任台灣總統下台之後的覆轍。

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