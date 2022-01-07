台灣去年在防疫道路上磕磕碰碰，從防疫模範生淪為放牛班，事實證明乃是相關主事者自以為是，政策漏洞百出，所以短時間造成死亡率（4.99%）高居全球之冠，已在台灣防疫史上留下洗不掉的污點。

原以為疫情得以控制可以稍稍喘口氣，沒想到Omicron變種病毒又在去年底於南非及荷蘭傳出病例，並且來勢洶洶立刻席捲全球，面對其高速傳染力，學者專家當時就明白指出除了接種第三劑疫苗外，「避免前往疫區」及「嚴防邊境傳入」乃為重中之重的防堵方式，可是防疫團隊猶如馬耳東風。

美國發生單日破百萬例確診病數，儼然已成為全世界最高風險國，蔡政府拒絕將其列入高風險國家，近日境外染疫傳入累計激增百例，已經連續3天出現本土確診案例，民眾聞之色變。

屢將政治考量凌駕防疫專業的蔡政府，已讓台灣跌倒一次，850人枉死，桃園爆發大型群聚感染後本應更加嚴防緊控，如今又再現確診破口。農曆過年9天連假即將到來，把關國人健康的主管單位如繼續政治盤算式的防疫態度，將再次把台灣送上疫情火線，又會有多少無辜百姓喪命實難以想像，亦不免令人慨嘆小明與阿美差別待遇，莫此為甚！

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