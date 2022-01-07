綠與線、島與鳥字形酷似，筆者小女曾誤把綠島唸成「線鳥」，阿端哥醬料看成「何瑞奇醫科」，馮京當馬涼惹得哄堂大笑。所以選民投綠並不是對民進黨投緣，而是綠長得像緣，藍又與難諧音，藍綠支持族群「次文化差異」，綠營脫黨穩落選，藍營常高票當選，以致民進黨開除違紀黨員黨籍，國民黨反被黨員開除〈被退黨〉。

國民黨國會議長幫在野黨鞭關說刑案重大違紀，兼黨主席的馬總統開除其黨籍居然硬給法院擋下。中二區立委補選，退役少將于北辰陣前倒戈退黨支持林靜儀，國產署中區分署則模仿促轉會2.0「沒有操作顏家很可惜」，無黨籍立委高金素梅拔刀義助，國民黨卻活像個局外人。

全面執政的民進黨最不缺東廠，錦衣衛分支林立的蔡政府，最不缺廠公鷹犬，所以想新加入爪牙的公務員，必須掛號排隊。有個笑話說年輕人抱怨國家考試越來越競爭，現代當公務員很難，如果早投胎，只要把下半身某寶貝器官閹了，馬上可當「宮務人員」，其實蔡政府也貼榜廣徵迅速入宮的太監。

中二補選，國民黨候選人顏寬恒遭百分之九十綠媒圍剿醜化已夠慘啦，國家機器的動員迫害更應接不暇，行政機關接力爆料，司法機關應聲蟲跟著「鬧場」，一盤米粉點心害樁腳被檢警調同步約談，撞邪沒嚇死也急打退堂鼓了，中檢及中警調如果不是很閒就是很故意，投票日迫近，國有財產署也出招了。

顏家招待所違建不合法，侵占國有地尤屬不該，該罰該拆依法行事，但違章建築是昨天落成，侵占國有地是昨晚的事嗎，為何選舉到了才發現，還驚動分署長躬親勘查？違建緩拆的輕重緩急由台中市政府裁量，國有地被長期竊佔渾然不知，敏感時機才後知後覺查報，國有財產署絕對瀆職，不然就是選舉政治操作。

顏家南屯招待所似乎有合法租約，此當為國產署所明知，敲鑼打鼓「假會勘」， 醉翁之意不在酒也，司馬昭之心選民皆知，2000年興票案改寫歷史，造就貪污總統，事後誰還宋楚瑜公道呢？高雄「性愛光牒」與「走路工」事件，吳敦義挨謝長廷一記悶棍，醒來「人事全非」，陳菊讓黃俊英蒙不白之冤鬱鬱以終，中二區補選，想必屢試不爽的民進黨食髓知味，選前幾天賤招應該還有。

全國大清查，公有地遭佔用情形比想像中嚴重許多，鄉間路邊被「墾荒」種菜，農田延伸的水利地，彼此默契鏟成菜圃，整條水溝沿途都是，田地過戶易主，「使用權」隨之移轉新地主，百年沒人管，主要河川如濁水溪，河床也被西瓜農佔好佔滿，台糖小鐵道更離譜，鐵軌前腳剛拆，附近居民後腳畫地據為己有，竹籬圍成菜園，甚至鋪水泥噴上「私人車位」專用停車，將來是要追討不當得利或無償索返，或者花錢向佔有人「贖回」土地，恐費周章傷腦筋。

任何人都不恥特權，但侵佔公有地不必特權，一般百姓也做得到，國有財產署只針對跟民進黨競選的候選人公佈追究，選擇性開刀，意圖使人不當選之居心不良，是否違反選罷法，有勞中選會認定囉。（作者為公務員退休）

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