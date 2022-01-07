桃園市政府也不徵得家屬同意就在鳳飛飛的故鄉大溪蓋了座｢鳳飛飛故事館｣，不管用意為何，違背當事者意願就是不尊重人了。

鳳飛飛離世10年，她的輕歌漫曲、她的一頻一笑，仍盪漾在歌迷心頭，為她蓋所紀念形式的｢故事館｣基本上沒錯，然而鳳飛飛的獨子趙彣霖說，母親生前即交代「不要設任何型式的紀念館」，但卻有人不斷打著愛鳳飛飛、為鳳飛飛做事的名號，做著不尊重、違背媽媽生前遺願的行為。不知道故事館裡有沒有商業行為，有沒有販賣鳳飛飛照片、唱片之類的紀念品，如果有就更不應該了，中國人講究｢死者為大｣，當然，除非他不是中國人！

不懂為什麼不能先跟鳳飛飛家屬溝通？為什麼不選在鳳飛飛的故居而選在日據時期警察宿舍群的「分局長宿舍」，用意何在？

固然鄧麗君走後也有｢鄧麗君紀念館｣，但那是經過鄧麗君家屬同意的，鄧麗君大哥鄧長安還在那給人簽名、合照，兼賣一些鄧麗君紀念品以維生計，鄧麗君或許也不會有意見；但鳳飛飛既然生前表明不願意，鄭文燦又為什麼非堅持不可呢？是為了炫耀政績？鳳非非固然是桃園人，可也是全台灣人的國寶啊！

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※