近日哈薩克政局動盪，最初是源於當地民眾對燃料價格大幅度上漲的不滿而引發，後來擴散至全國各地，其速度前所未見。哈薩克總統托卡葉夫表明抗議活動得到了「伊斯蘭國」等外來者的秘密支持，他要求俄羅斯領導的安全集團幫助該國擺脫所謂的外國「恐怖分子」。

哈薩克前總統納扎爾巴耶夫在暴力抗議聲中被罷黜了，他自1991年蘇聯解體之前，就一直統治著這個產油的中亞國家，在蘇聯解體後的頭29年裡擔任國家總統，並擁有「國家領袖」的頭銜，據報他已經離開哈薩克。長期以來，哈薩克國內一直指責納扎爾巴耶夫任人唯親，傾向任命家庭成員和盟友擔任政府，和特別是能源業及金融業的重任。

有別於以往時間上比較長久漸進的顏色革命，哈薩克的示威在第一時間已經轉為暴力抗爭，顏色革命一般從和平示威到暴力抗爭是有一段醞釀期。以香港2019年的修例風波為例，由示威轉至暴力過程為3個月。

哈薩克作為一個具有威權控制、通訊管控的國家，在現代社會以這樣速度蔓延的示威並不常見，而且在通訊和社交媒體中斷的情況下，依然可以蔓延全國，其背後的反抗動力耐人尋味，值得斟酌。

這次的示威亦引發了對前任總統納扎爾巴耶夫的不滿，有分析認為這是哈薩克國內掌理政權者想藉此清理納扎爾巴耶夫的政治影子和影響力。納扎爾巴耶夫的家族控制著中亞最大的經濟體，自從抗議活動開始以來，他就音信全無，有傳聞他和其親信已轉到俄羅斯避難。

綜觀現時哈薩克的情勢發展對美國有利。首先，這可以將俄羅斯的注意力和少部分軍力從烏克蘭東部前線轉移到中亞。此外，哈薩克的事件可能令納扎爾巴耶夫的勢力被清空，到底哈國從此會是親中俄還是傾向美國，將是中俄面臨的重要問題。第三，美國希望全世界注視俄羅斯如何出手鎮壓，美國希望見到外界增加對俄羅斯負面的形象。從宏觀層面的損益而言，對美方有利，但哈薩克的局勢飄搖是否是由西方直接介入而發動，還有待觀察。（作者為上海東亞研究所兼職研究員、大陸全國港澳研究會會員）

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