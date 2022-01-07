元月一日總統府前一大早的升旗典禮，台北市長柯文哲按主辦單位的規定，提早13分鐘於5時37分抵達會場。孰料柯市長在工作人員的引導之下，被安排在面向總統府左邊的位置，獨自站立該處讓冷風吹了很長一段時間。

針對此一極為不適當的安排，引發各界批評非議。次日總統府發言人張惇涵做出說明，指出柯市長抵達的時間約為5點37分，而當天也有其他重要貴賓，如參謀總長陳寶餘於5點30分，監察院長陳菊在5點39分，立法院長游錫堃於5點46分分別抵達，皆由工作人員引導至活動現場就定位。

仔細觀看升旗典禮當天，從樂儀隊進場開始，到整個典禮結束前後30分鐘視頻，在柯P獨自站立在面向總統府左側位置的相同時間點，的確可以看到游錫堃、陳菊等其他10幾位官員在現場，但他們是站在面向總統府右邊的位置，並和柯文哲有很長的一段距離。由於拍攝影片視角的關係，形成柯是一個人孤立在那邊的畫面。

接著在唱國歌的時候，隨著攝影機鏡頭的轉動，可以清楚地看到柯文哲的兩側站著好幾位穿著白袍的人士。相信這些醫護人員應該是隨同蔡總統在典禮開始前，才一起走出總統府的醫務主管們；而他們也是跟陳時中所領導的60名醫護代表合唱團一起先進入總統府，再出來走向柯文哲兩側就定位。

至此，非常明顯的是總統府的幕僚們在安排柯文哲的位置時，疏忽大意未能考慮周到。在媒體報導及輿論批評後，總統府才發現事態嚴重，乃由總統府副祕書長李俊毅致電黃珊珊副市長，發言人張惇涵表示總統府已有公開說明並致電柯文哲，接著再由李大維秘書長致電柯文哲致意，表示如有安排不周之處，還請柯市長見諒。

據綠委莊瑞雄日前指出，民進黨內部針對此事討論過，也認為總統府確實處理不好，就連蔡英文也因為柯文哲的事搞到被輿論抨擊，所以「很不開心」。的確此一事件是總統府的幕僚作業疏失，然而這些官員若能掌握先機，仔細說明現場整體安排的情況，並公布前述官員姓名和就位的時間點照片及影片，則相信不至於遭受誤解與如此強烈的批評，也不至讓小英總統不開心。

欣見整個升旗典禮現場國旗四處飄揚，尤其是蔡總統及所有官員手持國旗進場。而最讓人稱道的是，由陳時中所領導的醫護代表合唱團，大家開口高唱國歌。新的一年希望民進黨政府官員「手中有國旗，口中有國歌，心中也是一樣」，千萬不能因為有政治考量和陽奉陰違，違背了自己的良心。（作者為大學英語講師）

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