國防部軍醫局統計，國軍有上萬名BMI值（身體質量指數）超過30的「中度肥胖」官兵，參謀總長陳寶餘一度主張將肥胖官兵 列入汰除對象，國防部長邱國正也認為國軍必須正視「胖官兵」問題。

部隊肥胖問題不只存在於國軍，連世界最強大的美軍也有肥胖問題。近幾年美軍徵兵的時候就發現士兵肥胖現象越來越明顯，更有人宣稱為減肥而當兵。

德軍也早就不像他們橫掃歐洲的祖父輩，朝九晚五的職業化結果，不但訓練水準大幅下降，狂喝啤酒也養大了肚子，德國肥胖軍人的數量已經超過了40%。

軍隊和其他社會團體不同，其所強調的不是拯救敵人生命，而是殺掉對手；因此，軍人無論是心理或生理素質都必須強於其他人。官兵過度肥胖的問題很大，只能透過高強度的訓練和體育活動解決。

陳總長重視軍人體能與身材當然是正確的做法，雖然現在武器效能遠高於人力，但最終還是要靠「人力」去完成戰鬥任務，沒有強健體魄是不行的。

此外，體育和軍事息息相關，陳總長提倡軍人即運動員的觀點，可以提高軍人的基本活動能力，舉凡走、跑、跳、投、攀爬、游泳等都是體育活動。

部隊定期與不定期舉辦的體育活動不但可以提高士兵的心理與生理素質，同時更可以增強部隊的紀律和凝聚力。

體育鍛煉能塑造軍人的勇敢頑強、機智、靈活、果敢和百折不撓的意志與精神。這些品質對於軍人來說，尤為重要。

最重要的是，在增強部隊訓練與體育活動的同時，必須刪除《國軍部隊教育訓練勤務作戰實施準則》所規定的「危險係數」；對於因嚴格操練導致官兵死傷問題，不應追究主管與主官責任，這樣才可能鍛煉出一支強健的部隊。

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