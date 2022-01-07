「魔王株」Omicron確定進入本土社區了！截至7日，桃機案累計12人確診，中央疫情指揮中心指揮官陳時中承認「情況有點緊張」，台灣新一波疫情大有山雨欲來風滿樓的味道。然而緊張的還在後頭，農曆春節將至，台灣將迎來海外返國人潮，預估未來2周可能每天達4、5萬人次，面對大魔王，我們準備好了嗎？

Omicron來勢洶洶，導致美國單日確診人數破百萬，英、法等國單日逾20萬人染疫，這股洪流如今已衝擊到台灣國門，7日境外移入個案暴增為58例，其中自美國返台就占35例。為此，陳時中總算從善如流，呼應了本報3天前的呼籲，將第3劑疫苗接種間隔從5個月縮短為3個月，以降低防疫旅館及機場人員染疫的風險。

但更重要的是，新一波魔王病毒降臨之際，台灣如何守住國門？記得去年5、6月台灣疫情高峰期，指揮中心將疫情警戒提升為第三級，在「邊境嚴管」的「鎖國」政策下，除國籍旅客外，暫停外籍及中轉旅客入境或轉機，杜絕了一波可能的境外傳染。恢復二級警戒後，去年末因Delta肆虐，11月疾管署重啟「重點高風險國家」管制，就因「阻絕病毒於境外」，台灣去年才能成功抗疫，在全球走路有風。

但面對疫情嚴峻的美國是否要改列高風險國家，陳時中竟稱「全球許多國家疫情都很嚴重，這樣做沒有意義。」陳時中是在打臉疾管署嗎？還是要國人忘了至今有10國高風險國家的名單？還是乾脆讓台灣開大門、迎病毒？

春節專案是國門鬆綁後的大考驗，桃機染疫事件只是第一步。桃園市長鄭文燦說「情勢嚴峻」，的確，防疫不帶「緊箍咒」，全民只好剉咧等。