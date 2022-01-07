許多人習慣了從功利的維度上去思考和解決問題，這也是一些明白人的無奈，但是只要多數人有這樣的思維定勢，就不利於從仰望星空中尋找人類認知和創新的起點，更讓人忙碌奔走在頭痛醫頭腳痛醫腳之中，而無法從根本上避免問題的發生。

有一年，我在耶魯遇到一位女生，我問，你們考試有人作弊嗎？她說，沒有。我說，為什麼不作弊？她說不為什麼。我說，怎麼會不為什麼呢？毛偉人說，遇事要多問幾個為什麼。她回答我，上帝說做人要誠實。哇，這是個最沒有意義的回答，卻又是個最高明的回答。因為我在功利維度上問為什麼，她在倫理維度上回答該不該。

如果我對學生說，考試不能作弊，就一定分析作弊的好處與被抓住的代價，再加上風險與數學期望值。儘管我可以說得滴水不漏，但學生只要順著我的邏輯再跨出一步，一定崩潰了。如果抓不住呢，憑什麼不作弊？這說明在功利的維度上解決不了倫理問題，而在倫理的維度上則能避免功利問題的發生。如果大家都相信做人要誠實，又何須討論作弊問題，不管它可能有多大的好處，都根本不會發生。

改革開放之初，我寫過一篇文章〈勞動力自由流動的經濟意義〉，主要觀點是，勞動力自由流動可以讓有管理才能的人不再打掃廁所，而去做管理者，這比當顆永不生銹的螺絲刀，擰在掃廁所的崗位上，對他自己和社會的貢獻都大很多。這個觀點在當時不僅不錯，而且還有領先性，但卻遠遠不夠，因為它只是在功利維度上分析，而沒有提升到倫理的維度，沒有將自由作為人的出發點和終極目標。

如果只是實現擇業自由，而沒有思想和靈魂的自由，就無法追求和實現各種奇思妙想，更無從提升社會的創新能力。如果沒有財產的自由，就無法實現有效的套利，更無法實現有限資源的合理配置。可見，功利維度的討論，即便是正確的，也是低層次的、掛一漏萬的和無法根本解決問題的。但如果能在倫理維度上強調實現人的充分全面的自由，則創新和資源配置問題是無需討論的，因為它已經順理成章，水到渠成地完成。

最近有學者指出，中國的消費嚴重不足，於是有很多文章跟進：消費是實現再生產迴圈，理順經濟結構的關鍵和核心，沒有足夠的消費，產品就賣不掉，就沒有就業和再生產迴圈，所以賣掉是硬道理，人間正道是消費。這樣的論證確實有理，但仍然停留在功利維度中，儘管已經有了很多人文關懷。

因為這樣的消費是政府為經濟增長的給予，而不是對主人權力尊重的償還。既然消費是為了實現政府的目標，那麼與政府目標相悖的制約因素，房價、醫療、教育和養老負擔都難以減輕，公眾再努力也難以成為主人，那只能選擇躺平。不結婚不生娃，產出和需求都越來越少，經濟最終走向死寂。

但如果從倫理上強調大比例和高質量的消費是主人不可讓渡的權力，則不要問為什麼，也無需分析利弊，所有制約消費的變數都應堅決徹底地剔除掉，躺平的人就會一骨碌地跳將起來，主人的希望和意識才是推高供給和需求最根本的動力。否則，等了幾十年的接班無望，權力和尊嚴又長期缺位，主人的光環蛻化成韭菜的綠色，繼續在工具層面上討論經濟增長，此乃「伐根以求木茂，塞源而欲長流也」。顯然，只有落實和保障主人的地位，才能在不討論消費的地方，實現經濟高效有序的迴圈。

所謂倫理維度，就是確定是非對錯，關係目標的定位。而功利維度著眼權衡利弊，關係成本收益的比較。倫理主導功利，在正確目標下降低成本，進而走向高層次文明；功利主導倫理，則只能是成王敗寇，在歷史的輪迴中沉淪。

所以還是老祖宗說得好，天下本無事，庸人自擾之。遵循倫理規則，可以避免了今天面對的絕大多數問題。選擇功利考量，不僅在解決有限、短期小問題的同時，會造成更多長期大問題的隱患，而且會南轅北轍得越來越遠。更麻煩的是，功利維度已經屢屢誤導我們對世界的判斷，世界非常可能與我們漸行漸遠。（作者為大陸大學教授）