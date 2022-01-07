鄰近中文大學的香港科學園創建至今不到20年，占地僅僅22公頃。相較之下，新竹科學園區規模大了將近30倍！在這麼細小的空間建立的香港科學園，幾乎不可能走科技硬體製造方向。不過也就在1周之前，由科學園孕育的首家科技新創「獨角獸」企業誕生了。

2014年，以中文大學工學院為主的科研團隊創立商湯科技，專注AI人工智慧演算法、深度學習、圖像識別，及AI在各領域、各場景應用。短短不到8年，夾帶著數百篇頂級論文、數千位優秀研究人員的成績，商湯科技已經成為AI領域的獨角獸（估值超過10億美元）。

然而，匹夫無罪，懷璧其罪。愈優秀的企業，就愈容易成為競爭者的打壓對象。果不其然，商湯原定去年12月7日進行招股，10日截止認購。此時就傳出商湯將被美國財政部列入「黑名單」的消息。結果，12月10日當晚美國財政部宣布，將商湯列入「中國軍工複合體公司黑名單」。這一舉動不僅衝擊其供應鏈，更限制美國投資者投資商湯。衝擊之下，商湯隨即宣布暫緩上市。

然而，商湯的上市之路雖然短暫受阻，但公司迅速與投資銀行承銷商更新招股文件，並堅持推進IPO。1周過後，商湯已重新擬定招股文件，並將初始投資者「大洗牌」，包括兩名曾在「大鱷」索羅斯旗下管理基金等5名投資者退出，由香港科技園創投基金等機構頂上。但有著美國制裁的負面因素，無疑影響散戶的認購意願，公開發售部分反應冷淡，最終僅接獲超額認購4.18倍，並以發售價下限定價。

商湯最終於去年12月30日成功在香港聯交所掛牌，財政司司長陳茂波亦罕見地出席上市儀式。他特別提到，商湯即使在上市前夕被外國政府無理干擾，企圖阻撓上市，但他認為對強者而言，困難與挑戰都是成功故事的點綴。果然，新年伊始，商湯無懼打壓，一路狂升。上市3日即漲101%，股價倍升，市值已經接近1兆元新台幣。

當然，美國制裁的不確定因素仍在，短期的飆升固然是好的開始。然而，就像華為公司不斷受到進一步制裁一樣，商湯的前景或許仍充滿變數，因為中美科技對壘的激烈競賽，可能才要開始而已！

哈佛大學上月出版的一份報告《中美科技大對壘》（The Great Tech Rivalry: China vs. USA），以大量數據和圖表顯示，儘管美國政府不甘於在一些領域被中國超越，但是中國在5G通訊、AI人工智慧等領域已經開始領先美國。報告開宗明義認為，中美之間競爭的主戰場將是先進技術領域。美國人該問的問題是：中國能贏得技術競賽嗎？而報告的結論也很明確：是的。

這個觀點並非危言聳聽，中國科技的發展近年來成就非凡，已成為美國的全方位競爭對手。在當前每一項基礎技術上—AI、5G、半導體、量子科學、生物技術和綠色能源，中國可能很快就會成為全球領導者。事實上，在某些領域，中國已經是世界第一了。

去年，中國生產了全球50%的電腦和手機，美國只生產了6%。中國的光伏面板產量是美國的70倍，電動汽車銷量是美國的4倍，5G基站數量是美國的9倍，互聯網速度是美國的5倍。商湯科技擅長的人工智慧，是未來十年可能對經濟和安全產生最大影響的先進技術。哈佛報告中申論，中國已經在AI的實際應用方面明顯超過美國，包括臉部識別、語音識別和金融科技等。

目前，美國在半導體行業的價值鏈仍占據主導地位，但中國很快就會在兩個重要領域趕上美國：半導體製造和晶片設計。確切來說，如果考慮高中低端所有製程，中國半導體製造已經超過了美國，其在全球生產份額從1990年的不足1%上升到15%，而美國則從37%下降到12%。

報告中看好中國的科技前景，原因之一是人力資源的大量投入。中國高等教育培育的大量理工人才，仍在源源不斷為行業注入新血。反觀美國愈來愈倚靠外國優秀人才，特別是高科技行業嚴重仰賴印度裔、華裔的大量專才。然而，新冠病毒大流行下的疫情失控與仇外情緒，都為美國能否持續吸引國外人才帶來不少隱憂。

回過頭來看商湯科技上市前的風波。在競爭前景逐漸趨於劣勢之下，美國正走入賽局博弈的錯誤道路。美國政客們似乎還沒明白，合作能維持優勢地位，脫鉤反而加速被超越。國際太空站、GPS等例子比比皆是。或許不久的將來，彼消此長的高科技勝負之局很快就會出現。（作者為香港中文大學金融系副教授）