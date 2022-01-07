「哥做什麼都要第一，就算挺兄弟也是，但在元宇宙的art世界裡，第三我覺得可以了！」這是天王周杰倫在1月5日的IG發文，分享PHANTACi與Ezek平台聯名限量發行的1萬個價值1000美元的NFT（非同質化代幣）小熊頭像，在元旦開賣就被「完全下架」，立馬進帳2.7億新台幣。

上市後1周內，周杰倫小熊頭像在二級市場的交易規模，更逼近了無聊猿（BAYC）與法國傳奇電子音樂組合傻瓜龐克（Daft Punk）發行的CryptoPunks ，攀上全球排名前3大，甚至超過小賈斯汀與美國饒舌歌手史努比狗狗等藝人的NFT作品產值。

回顧去年下半年，大馬歌手黃明志也出售歌曲《GO NFT》，一夜成交額達2500萬台幣，加上歌手畢書盡的NFT作品也在15分鐘內全數售出，都證明演藝圈的NFT交易發行非常火爆。恆業法律事務所金融科技律師林紘宇對我說，在元宇宙世界內，偶像IP數位化，等於讓粉絲可以喜歡真人的偶像外，也能支持另一個「數位版」的偶像。

老牌的「師園」鹽酥雞，也成功發行世界第一個鹽酥雞NFT作品，1天內價格飛漲100倍！霹靂布袋戲推出的「魔吞十二宮」NFT，在半小時內全數售出，大批粉絲瞬間湧入，甚至造成發行平台當機。

霹靂布袋戲母公司霹靂國際多媒體，因為NFT與元宇宙題材，6個禮拜內股價飛漲150%；長期投入VR產業的宏達電，也搭上這班飛速前進的元宇宙列車，1個月內股價漲幅將近3倍。

「NFT最大的突破，就是網路世界的資產確認權，不然VR、AR早就出現了，為什麼沒有人在講元宇宙？因為網路世界中，沒有資產確認權，而NFT的熱潮來臨，順勢開啟了元宇宙新時代！」NFT發行平台Jcard執行長鄧萬偉，在第5屆《Hit AI & Blockchain》人工智慧暨區塊鏈產業高峰會強調。

針對2022年的「NFT元年」到來，Fansi共同創辦人陳泰谷則明白預測了兩大趨勢，一是NFT結合功能型代幣Utility Token的項目會越來越多；二是GameFi機制結合NFT，遊戲平台與玩家透過NFT取得角色證明、資產憑證，都是在今年度一定會發生的事！

從投資角度看，比特幣價位在去年大漲了3倍多，當然會吸引更多的投資人進場布局，只不過，加密貨幣與區塊鏈技術是否有更多的應用場景，仍然是台灣發展的關注焦點！從小眾到大眾，順利「出圈」的NFT就是最好的落地應用，未來台灣項目在NFT作品上的創意與創新，勢必會從「物」到「人」，更重要的是，要能把IP成功賣到全世界。（作者為鍶科技暨幣特財經總編輯）