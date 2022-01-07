台中第二選區立委補選最後關鍵1周，國民黨籍候選人顏寬恒上演巧遇柯爸、柯媽的戲碼，瞬間引爆「藍白合」的想像，其震撼程度可能更遠勝於國民黨籍的于北辰退黨，公開對林靜儀喊加油對游離票的影響。

其實，在蔡英文第二任期之初，柔性的在野大聯盟就隱然成形了。除了基進黨永遠選擇與民進黨同陣線外，時代力量早已急欲擺脫「小綠」稱號，在不同的議題上選擇支持或反對執政黨，更別說最早喊出拋開藍綠的民眾黨更是如此。尤其在開放萊豬、毀藻礁蓋三接政策與基進黨陳柏惟被罷免案，都可看出，立法院現在的生態，早已不是民進黨口中的「不問是非、只有藍綠！」更多時候，是在野黨共同反對執政黨的鴨霸。

四大公投後，民進黨更肆無忌憚，屢屢以多數暴力輾壓民主！從綠媒政論節目淪為私設刑堂的「議顏堂」，到總預算、《地方制度法》的審議，都不顧社會觀感，不但跳過常會以臨時會方式處理，更想「逕付二讀」強行立法。民進黨非我族類、其心必異的民選獨裁態度，正是催化在野柔性聯盟的主因。

四大公投中的反萊豬進口公投，雖是國民黨的提案，其實民眾黨和時代力量都贊成，只是礙於政黨競爭，並沒有大力宣傳催票，造成公投最後還是藍綠對決的態勢。

但在野黨的柔性合作，在民進黨不顧國土規畫的合理性，想要強渡關山行修改《地方制度法》時，再度出現，民進黨的霸道同時引發三個在野黨的反彈，最終無法逕付二讀。新竹市長林智堅把對修法提出警訊的5位在野黨立委都冠上阻礙大新竹發展的罪名，意外讓國民黨、民眾黨和時力5位立委成了共同體。而在野三黨也對修法達成了初步共識，原則上支持大新竹合併升格，但須審慎研議配套方案。

此次台中第二選區補選，民進黨傾全力，集結府院黨國家機器及綠營側翼、名嘴全力打壓顏寬恒，國民黨為避免讓這次選舉再度淪為政黨對決，對顏寬恒的支持相對低調。民眾黨此次未提候選人，本可作壁上觀。但民進黨候選人林靜儀曾在北農新冠群聚感染事件時，痛批台北市長柯文哲把疫苗當成事後避孕藥，兩人更多次為防疫政策對槓。因此，推論柯P不支持林靜儀是合乎情理的事，但要進一步轉化成對顏寬恒的支持，仍需要給支持者一個觸媒或暗示，而柯爸、柯媽正好就扮演這樣的角色。

從國外的政治發展經驗來看，小黨或在野政黨之間，本來就可以有各種合作的可能與方法。合則來，不合則去，透過議題上的合作，不但可以確保民眾利益被最優先考量，更可避免政治完全被意識形態所操弄。

面對民進黨一黨獨大且明顯走向專制，如果在野黨不被各自的基本教義派所綁架，合力戳破執政黨凡事都把議題操作成藍綠對決的手法，這將可導正國內的政治發展方向。此次柯媽之所以被綠營群起攻之，正是因為她讓在野整合從隱晦變成逐漸浮出檯面！（作者為立法委員國會辦公室主任）