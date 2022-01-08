明天就是台中市第二選區立委補選和台北市中正萬華罷免立委林昶佐的投票日，相較於民進黨上至蔡英文，賴清德和蘇貞昌大咖精銳盡出，以及黨內各派系上演團結戲碼，將炮火一致猛攻顏家佔用國有土地和違建案。

國民黨無疑像顆洩了氣的透明黨，氣若游絲到讓人看不下去，其處境有如清末兩廣總督葉名琛一樣，當敵人已然兵臨城下，國民黨卻呈現不戰不降的消極和稀泥狀態，任憑顏寬恆單打獨鬥，危機處理腳步凌亂，未見援兵到來有效反制，國民黨明明可以打不要讓立法院多一名支持萊豬和核食開放的立委，卻未見策略施展。

而中正萬華區眷村眾多，一向是國民黨的傳統政治支持板塊，但國民黨卻認為那是鍾小平個人的事而卸甲不戰，放棄了向來佔有優勢的一戰和政治訴求話語權制衡，真叫人不可思議。

或許，國民黨還一直沉浸在四大公投被綠營完封的空前慘敗而無法躍起，面對蔡英文每逢大小選戰一概升高成政黨對決的態勢，以及大打抗中保台的芒果乾策略，國民黨似乎無計可施，也無力翻轉政治頹勢。因此，才會懶得動員，這跟政治廢墟有何兩樣，朱立倫二度當家，只見趨於更加保守，未見大動作的就蔡政府政策治理的缺失，主動爭取中間選民和年輕族群支持。國民黨的政治拉皮工程，無異是說的比唱的好聽，絲毫沒起步。

其次，蔣萬安是有志參選台北市長的明星立委，林昶佐在去年疫情期間是怎麼樣對萬華人，怎麼樣附和民進黨的表決，相信蔣萬安點滴在心頭。如今，有罷昶這麼好的政治舞台搭建，卻未見其強而有力的選戰號召，光是在萬華設立服務處是不夠的，蔣萬安應該把罷昶一戰當作是台北市長的前哨戰，如此，才不會讓綠軍予取予求。

看看韓國瑜日前在大安森林公園所舉辦的簽書會，顯示出穿雲箭的威力還在，以及藍軍支持者的基本盤還在。對比韓國瑜的非典型和直白敢說真話，朱立倫和蔣萬安則顯得綁手綁腳和裹足不前，如此政治動員能量的薄弱和消極，國民黨怎麼有力量面對年底的重中之重的選戰呢？國民黨的政治人物真的令人嘆息，永遠是活在醬缸裡，比民眾黨和柯P還不如。

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