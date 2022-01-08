人與人交往，最重要就是要講誠信、夠義氣，這樣朋友才能交得久、交得深；另有一種人，｢人前握握手，背後下毒手｣，這就得小心了，因為防不勝防；另外還有一種人，用到你時大哥、二哥、麻子哥叫得挺熱乎，一但牽扯到利益，馬上翻臉如翻書，連戲都不演了。

現在的執政黨不就這樣？人情冷暖隨風擺、大枝擺完小枝擺。柯文哲接受訪問時說，蔡英文跟顏家父子合體的照片有少嗎？他上google一看，滿滿都是，有利用價值時說人家是地方賢達，沒利用價值時就說人家是黑道，往死裡打。

誰說不是，每逢選舉或媽祖繞境，民進黨政治人物就拚命往顏家蹭，還有蔡英文、林佳龍、蔡其昌與顏清標同框的畫面呢！蔡英文遇顏寬恆時還問｢爸爸有比較瘦嗎｣？關懷之情溢於言表，結果呢？現在為求自保，竟然挾洪荒之力向顏家攻擊，民進黨一看大姊大如此，下手豈不一個比一個重，人說江湖險，想不到政客的心更險！連顏家祖墳都不放過，顏清標一時氣血攻心，被送進醫院。

李登輝不是說「阿標做人實在」嗎？蔡英文不是跟顏清標稱兄道妹嗎？現在指顏家是黑道，到底誰比誰黑？

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