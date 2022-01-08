自2016年5月蔡英文接任中華民國總統後，「台灣年度代表字」即從「苦」、「茫」、「翻」，排至「亂」、「疫」、「宅」，分別凸顯出2016~2021各年間，台灣的社會景況與民眾心理。

若將這年度代表字連結為「苦茫翻，亂一宅」，則改編自1936年原著小說《飄》，於1939年出品上映的奧斯卡經典電影《亂世佳人》（Gone with the Wind），其所敘寫的亂世浮生之慟、創下的史上最高票房紀錄，以及在2020年6月的被美國最富知名度的影視平台HBO Max下架，或可轉繹為台灣版「苦茫翻，亂一宅」的對照縮影！

2020年5月25日，喬治·佛洛伊德在美國明尼蘇達州的首府明尼阿波利斯市，因為「以假鈔買菸」，遭到當街逮捕後，一名白人警官壓跪在他脖子上近九分鐘，導致佛洛伊德喪生。自此，引爆出「黑人的命也是命」的全美騷動抗議事件。

約莫10天後，美國著名劇作家萊德利（John Ridley）在《洛杉磯時報》撰文寫道：我對華納媒體有個請求：請考慮把《亂世佳人》從影片輪換中撤下。萊德利的理由是：《亂世佳人》「美化了內戰前的南方地區」，忽視了「奴隸制的殘酷」，固化了「對有色人種」的偏見。

2020年6月9日，HBO Max宣佈下架《亂世佳人》。隔日，《亂世佳人》光碟在亞馬遜影視平台登上暢銷榜榜首，連同該片的「70週年紀念版」，也同步進入前10名暢銷榜單。對此，BBC媒體主編羅健評以：《亂世佳人》被下架，問題關鍵並不僅僅是一部電影。更為廣義的是，我們是否「用現代標準評判歷史」，儘管我們知道，「現在看來很現代的標準也在變，有朝一日也會成為歷史」。

是的，「底線」在哪裡？2022元旦致詞，蔡英文通篇不言「中華民國」；《國家語言發展法》的第一槍，居然是台師大無稽地以「利誘」、加發50%鐘點費的「差別待遇」，獎勵教師以「台語、客語、台灣原住民族語、馬祖語、台灣手語」進行課程講授！這等以新台幣羞辱母語的病態心理，跟「有錢能使鬼推磨」何異？

「現在看來很現代的標準也在變，有朝一日也會成為歷史」，當固有的「中華文化」千年傳承，被語焉不詳的所謂「台灣各固有族群使用之自然語言及台灣手語」攪拌成「苦茫翻，亂一宅」時，則Gone with the「Green」的縮寫「GG」，難不成，會是個預言、天機？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※