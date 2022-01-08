適逢春節過年期間即將來臨，國外旅客大量湧入國門之際，桃園機場卻出現8起本土確診Omicron案例，衛福部長陳時中坦言病毒已進入社區，不過蔡英文總統卻仍在臉書強調，機場外包清潔人員與防疫計程車司機在第一線承擔風險，因此，當他們染疫時，不該被稱為破口，蔡總統此舉顯然是在呼應陳時中的談話，避免「防疫破口」出現政治化，波及明天即將舉行的台中市第二選區立委補選和台北市中正萬華選區罷昶的投票結果。

猶記得去年5月本土疫情進入高峰期後，社會各界紛紛把破口指向桃機旁的諾富特飯店，但蔡政府卻嘴硬不承認，並且把矛頭指向萬華，造成萬華人被污名化。如今，這次破口是從桃機蔓延，蔡總統也不認為這是破口，顯示政府害怕被究責防疫不力的罵名。尤其，桃園是綠營明日權力掌握之星鄭文燦當家，所以，蔡總統和陳時中的態度如出一轍，就是怕承認防疫不力會出現政治上的破窗效應。

其實，台灣多數的人民是很善良的，大家都明白桃園機場是阻攔境外移入疫情進入國門的第一線，外包公司清潔員、機場防疫醫護人員和防疫計程科司機等每天冒著感染的風險，大家感激、感謝都來不及了，又怎麽會忍心予以苛責呢？

民眾所在意的是，指揮中心明知這段期間是國外返鄉回台過年熱潮，為什麽不就機場動線、機場環境清消和防疫快篩等阻絕配套措施加以預先規劃妥當，而不是每次剛愎自用，造成全國人民恐慌。指揮中心將打第三劑疫苗的時間，縮短為打完兩劑且間隔滿12周，不就印證Omicron病毒來勢洶洶，機場宣告淪陷的最佳自打嘴巴說詞。

就是有這樣的輕忽態度，讓原本緩和下來的疫情再起，但國家正副元首此時此刻，不思安撫民心焦慮，而是忙著「靜昶守護」，這實在讓人看不出苦民所苦的高度，無怪乎在野黨會有「重選情，輕疫情」的批判聲音。

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