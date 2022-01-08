波羅的海三小國之一的立陶宛，因為允許我國設立以台灣為名的代表處，而遭受來自中共的政治與經濟脅迫。為了報答立國的「情義相挺」，我政府先後做出了兩項非常實質的回饋。

首先是將立陶宛被大陸退貨的2萬400瓶深色蘭姆酒，由台灣菸酒公司全部收購，一口吞下。接著我駐立陶宛代表處長黃鈞耀表示，台灣將設立2億美元規模的「中東歐投資基金」，用來投資立陶宛。此舉讓人不得不驚嘆台灣真是有錢！很擔心將來這樣的國家多了，不知蔡政府能否應付得了？

另外，為了向美國老大哥表示感謝與輸誠，近年來已花費大筆金錢，向美國購買各式各樣的舊型武器；眾所周知，這也擺明的是在向美國繳交保護費。據統計，自2016年民進黨執政以來，已經高達191億美元(約5300億台幣)。

上述向美國買的武器，據報導有些還有未能如期履行合約交貨的問題；我國防部的回應卻是不清不楚，同時一概以涉及國家機密不便說明回應。更有人擔心，目前兵員不足、官兵素質不佳，將來是否有足夠人力來操作及保養這些武器，甚至有專家預料10年後大多數的武器都將變成廢鐵。

台灣果真是那麼的有錢嗎？實際不然。就以新冠疫情爆發後的紓困措施來說，姑且不論美日等國對人民大手筆的現金救助，雖然我們連續兩年來的經濟成長率重新回到「亞洲四小龍」之首，超過香港，新加坡及韓國，但看看這三個國家對人民的紓困和振興措施，其所發給人民的直接補助款，都將台灣遠遠的拋在最後。諸君能否認我們台灣還真的是窮嗎？

除對立陶宛大撒錢之外，剛剛斷交和翻臉不認人的尼加拉瓜，曾經接受我大量金援，包括2019年的新台幣27億元的商業性重建貸款，但因撥款要件程序問題，承貸商業銀行並沒有撥付，以及已經完成的9億元蓋美國大聯盟等級的棒球場。蔡總統一心主導的「新南向政策」，多年以來國內各家銀行配合政策，提供各種企業融資，前往東南亞投資創業，惟從各方數據和實際情況觀之，此一政策均告失敗。

眼看即將過年，自蔡總統、蘇院長到政府高官，許多人的年終獎金都多達數十萬元；而街頭辛苦叫賣的小販，路上奔馳送外賣的小弟，晚上巷口叫賣肉粽的阿婆，他們都不知道年終獎金在何處！復以行政院主計總處剛公布的統計，消費者物價指數年增率為2.62％，而去年已是第7度突破通膨警戒線2％。普羅大眾的日常生活已大受影響，但政府官員卻喊出沒有通貨膨脹的現象。台灣小老百姓還真是天真、善良又好騙。

中國人有句古話，「寧與外人，不予家奴」。清朝末年政府的喪權辱國、腐敗荒唐，曾有人批評慈禧「寧與友邦，不予家奴」、「量中華之物力，結與國之歡心」，這不正是當今台灣民進黨政府的寫照嗎？（作者為大學英語講師）

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