本該是人民公僕的政府，已經忘了本業是什麼，在她心中，選舉才能引起興趣；只有勝選，才能安心入眠。甚至病到好像只有讓林昶佐、林靜儀當立委，才能風調雨順、國泰民安。君不君，臣不臣，台灣民主正病入膏肓。

政黨存在的目的是執政，要執政得靠選舉。只是，對已經取得政權的政黨來說，若把選舉當本業，治國當兼差，那就是顛倒是非，忘了我是誰。

眼前的台灣，疫情再度衝破國門進到社區，但總統、行政院長，到執政黨的縣市首長、立委、議員，雖然很忙，卻不是忙著守住疫情，而是守住2席立委。防堵桃機破口，顯然不比造勢拜廟來得重要。

不光如此，當房價因政策失能屢創新高，政府卻是民怨之首的局外人；當百元便當成常態，政府推託沒有通膨問題；當酒駕悲劇人神共憤，政府只顧修《地制法》；當2025非核家園能源配比宣告跳票，政府推給因為經濟太好；當兩岸軍事衝突一觸即發，政府只會操作抗中保台；當邦交國一斷再斷，政府只會指著北京鼻子碎念。

把選舉當興奮劑、把勝選當安眠藥的民進黨政府，到底是在忙什麼？如果執政的目的，只是為了下一次的選舉，而不是執政本身，那麼，你為什麼要執政？

蔡英文身為國家元首，卻把林靜儀能不能當立委，看得比2300萬人的幸福還重要；把林昶佐能不能留在萬華區，看得比6都、13縣、3市的治理還重要，總統責任的先後順序、輕重緩急，她顯然搞錯了。

如果台灣真能靠著2個人當立委，就能萬事都OK，那會是多美好的事。只是，睏矇睏，麥眠夢，民進黨到底要繼續不務正業到何時？