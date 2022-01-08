又送走了一個年！

2021全球因COVID-19死亡超過500萬人，台灣也喪生850人。這年當中，人民解放軍戰機侵擾台灣高達961架次，總共239天。

事實上，去年美國對中國施加的軍事威脅亦屬空前，尤以11月為甚，累計派遣94架次大型偵察機對中偵察。4日卡爾文森號航母打擊群在南海巡航，美方有10架次偵察機隨行。月底，美日澳加及德國聯合軍演，日本海域共有35艘軍艦。11月29日當天，海軍P-8A反潛巡邏機從日本三澤基地飛越台灣海峽，距離中國領海基線最近約15.91浬。此外，美軍公務機還兩度搭載美國資深參眾兩院國會議員降落松山機場，更是空前創舉。

台灣國防預算由2020年3580億增為今年的3726億，另加軍購特別預算2372億，以致於今年中央政府總預算的歲入與歲出差短230億，加上債務還本960億，出現1190億的赤字，長短債至去年8月已達5兆8498億。平均每個國民負擔國債24.9萬元，比2020年每人增加1.1萬元。

然而行政院主計處又告訴我們，2021年台灣的國民人均所得首度超過3萬美元，預估2024年將突破4萬美元，而於2025年追趕過南韓。至於兩岸經貿關係，根據中國海關總署統計，2021年1到10月間，台灣對陸港的貿易順差1394億美元，比2020年同期增加263億。財政部也證實，台灣對陸港的出口，連續20個月呈現正成長，並未因為台海戰雲密佈而減低。

以上數據，透露哪些訊息？一、2021年充滿天災人禍，而且兵凶戰危，台灣安全飽受威脅，國防支出形成沉重財政負擔。二、在全球低潮中，台灣逆勢成長，疫情與戰爭反而突顯台灣的柔性國力與自由堅毅。三、台灣被視為「世界最危險的地方」，只因美國離中國太遠，而台灣離中國太近，台灣的戰略價值使台灣不幸淪為龍鷹必爭之地。也因此，台灣與中美兩強之間是「剪不斷，理還亂」，而且左右為難。

擺在眼前的課題是：我們到底希望台灣成為刺蝟豪豬般的軍事碉堡，或者自由民主的和平燈塔？易言之，我們到底要讓台灣成為軍艦島，還是美麗島？

前幾年，我們看過中東的烽火連天，看過香港自由淪陷，而去年，我們也看到阿富汗美軍撤離的兵荒馬亂。此時此際，你不擔憂或不相信，戰爭的腳步已逼近台灣嗎？阿富汗有臨陣脫逃的美國傀儡總統，香港有百依百順的北京欽定特首，台灣有甚麼？有2360萬勤奮聰慧，堅忍卓絕並且熱愛台灣的男女老少！不分來台先後，不論省籍或黨籍。

2022年已來臨，兩岸關係將如何演變？蔡英文元旦談話說：「要提醒北京當局，不要誤判情勢，更要防止內部軍事冒進主義的擴張，軍事絕對不是解決兩岸分歧的選項；應以『和平的方式』共同面對問題共同尋求解方。」至於習近平的新年賀詞，仍重申一中原則及九二共識，強化反獨促統大勢，有力應對外部挑戰，推進兩岸關係「和平發展」。外帶一句「實現祖國完全統一是兩岸同胞的共同心願。」

蔡習兩位領導人各說各話，卻不約而同吐露出「和平」的共同語言，可惜均未具體深談。然而眾所周知，北京的「和平發展」是以「五條紅線」作前提，不許逾越伸述：宣布台灣獨立、推動法理台獨、美軍駐紮台灣、台灣加入聯合國、台灣製造核武器。

難道只有北京可以劃紅線？台灣的紅線在哪裡？為了避免台灣步入阿富汗或香港的悲劇，讓我們宣布2022年為「和平台灣年」，用最民主理性的方式，謀求「國家安全、社會安定、人民安心」的「三安」與「三和」：「族群和諧、政黨和解、兩岸和平」。我們必須全民自救，必須超越統獨，展開藍綠對話，促進族群和諧。

本人倡議召開「民間國是會議」，由下而上巡迴舉辦，以化解對立，尋找真理，形成「2022台灣共識」取代「九二共識」，向世界莊嚴宣示台灣人民的心願，也向北京勇敢遞出互利雙贏的橄欖枝！（作者為前副總統）