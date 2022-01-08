在中二區補選即將投票前夕，媒体記者突然提顏清標的祖墓似有侵佔國有地之嫌，顏董當場氣得血壓飆升，身体不適，急往沙鹿光田医院就診。顏清標指對手無所不打，連母親的墳墓也不放過，他向友人抱怨说，「選舉選到這樣，蔡英文總統的祖墳怎不先處理？」語多無奈、委曲，令人鼻酸。

顏清標從政以來，以媽祖婆的信念「大慈大悲、救苦救難」的精神，為鄉親們排難解紛，且樂善好施，為鄉親们所称讚，成為鄉里傳說的佳話。其在立委任內曾爭取交通建設經費，打造沙鹿成為四通八達的新興城市，鄉民有感。

際此中二區立委補選，其子顏寬恒復出參選，不料民進黨人以國家隊的力量追殺，抹黑、打壓、污蔑等等極盡羞辱手段，拟摧毀颜寬恒的人格、人品。天下父母心總是望子成龍，望女成鳳，父子連心，顏清標看到兒子委曲、受苦受難，甚感不捨，睡不好，自屬常情。

如果政治玩到沒有人性，甚至拿人家的祖墳來消遣、踐踏，已失應有的人性準則，這種政治不要也罷！

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