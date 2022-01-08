桃園機場疫情擴散，指揮中心欽定的善後大臣調研的結果認為已有多處感染源、多頭傳播鏈，進社區的風險很大。並且後知後覺的決定必須執行多層次篩查。這些其實都是呼吸道傳染病的防疫基本常識，需要由欽差大人口中說出，其他專家說了都不算。顯然指揮中心真的是耳不聰、目不明，對輿情的反應非常遲鈍。

桃園機場本來是個乾淨的地方，若不是指揮中心把染疫旅客或機組員縱放進來，根本不會爆發感染。所以機場感染爆發的原因已經很清楚了，就是入境的旅客或機組員沒有篩查完畢就走動線進入防疫旅館。這些根本無需調查，用膝蓋想就知道的。中央的欽差大臣調查出的多處感染源、多頭傳播鏈都是善後語言，不去查明顯的中央違失點，只能算是「吃案」大臣或「遮羞」大臣。

欽差大臣點出的善後要「多層次的篩查」以篩出潛在病例，如果能早用在關口，就不會有防疫旅館及桃機機場動線感染事件。這兩個點的問題都是指揮中心政策延誤的後果。入境多層次篩查若能在領唱國歌或3劑疫苗政策之前提出，台灣也不致於走到今日的田地。

3劑疫苗是指揮中心相當得意的消耗庫存莫德納疫苗政策。根本就知道3劑疫苗對防Omicron沒用，趁著莫德納快過期趕緊推出，免得打不完有政治風暴。3劑疫苗都是老疫苗，用的是老病毒株做的，產生及加強都是對老病毒株的抗體。要說能保護Omicron這種免疫逃脫病毒，就像說服老百姓用去年的流感疫苗來防止今年的流感一樣的荒謬。可是指揮中心就會一而再、再而三的用這個來騙人。去年年中流感疫苗銷不掉就騙過一次，這一次即期的莫德納疫苗疫苗，也依例再騙一次。

3劑疫苗政策若看看最近美國的報告，就知道是疫苗廠玩的伎倆。3劑疫苗可比2劑疫苗降低9成的死亡率，真是好棒棒。但新冠死亡率2%，2劑疫苗降低9成死亡率，成為0.2%。3劑疫苗又再降低9成死亡率，成為0.02%。所以要感染上千人才會比打2劑少死一人，但是報告上可不會這麼講。報告會說降低9成死亡率，這不是商業術語又是什麼？

報告後頭還強調是針對Delta做的研究，估計應該也對Omicron會有效。這種報告簡直就是垃圾，能把沒效的東西說成神疫苗，偏偏就給各個苦於拿不出防疫政策的富裕國家很好的藉口。台灣此時真的犯不著學著裝腔作勢，好好建立關口的「多層次篩查」及「預防性用藥」才是正途。

現在Omicron都還沒進到桃機外的社區，但各專責醫院的隔離病房都滿了，都是被一些進去天天滑手機的病人占滿了。如果沒法解決輕症占床的問題，台灣社區之亂指日可待。目前最重要的地方政策是積極建立大型輕症醫院，收治輕症，也就是方艙醫院，病房留給轉重症的人用。建立輕症醫院是地方的職權，是目前地方政府最該積極作為之處，千萬別被中央的蹉跎給陪葬了。（作者為中華民國防疫學會理事長）