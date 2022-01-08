國民黨黨主席朱立倫以黨的立場為四項公投背書，有人說「為什麼要搞成政黨對決」；他對中二選區補選與「罷免林昶佐」保持距離，又有人覺得「為什麼不要政黨對決」，最大在野黨的父子騎驢處境，可見一斑。

說白了，是現在的遊戲規則對執政者太有利，在野黨怎麼做，都不見得能夠在結果上勝利，難免動輒得咎。最大在野黨可以落敗，不能投降，更不能因為怕輸而不上戰場，朱立倫考量的，只是國民黨在戰場上最適合的角色。

四項公投案的投票結果，同意票差距不到1%，表示大多數民眾並不會去區分每一項公投案的內容差異，而是以信任／不信任民進黨作為投票依據。目前政黨基本盤，「討厭民進黨」顯著大於「支持國民黨」，朱立倫決定淡化國民黨在輔選與罷免案的角色，以「鴨子划水」的方式支援，也有其依據。

公投結果是民意對民進黨的「信任投票」，顯示民進黨的信任／不信任比率，也只是五五波，民進黨的執政並不穩。而與公投的全國性選舉不同，補選、罷免是兩個特定選區的投票，萬華以服務業為主，林昶佐罷免案的結果，更會是台灣的內需產業，有沒有「原諒民進黨」的一次例證。

長榮海運年終40個月，讓民進黨在經濟政策志得意滿，覺得自己英明神武，事實卻是疫情下的台灣已成兩個世界，的確外銷業、航運業荷包滿滿，但是內需、觀光、服務業呢？在疫情影響下，萬華的西門町宛若「空城」，店面閒置；去年7月一位萬華男子因為找不到工作，在車內自焚輕生，幸好被路人迅速撲滅，已可從中窺出萬華工作機會的萎縮。

民進黨政府一直辯解，疫情是天災，跟執政績效無關，但也有很大一部分的民眾認為，如果不是2020年政府拒絕讓東洋代理BNT疫苗，2021年就不會有疫情破口、三級警戒，服務業也就不會受到那麼大的傷害。

萬華民眾對林昶佐罷免案的投票結果，將證明台灣的內需從業人員，對民進黨的說法，買不買單。只要罷免的同意票超過不同意票，就表示內需從業人員對政府還是存在怨氣，需要執政者細心化解。

至於補選與罷免的結果，是否會牽涉到2022與2024的布局，應不至於。2018選舉國民黨大勝，黨主席吳敦義卻沒有因此取得總統候選人提名，證明2022選舉的結果，與誰代表國民黨參選2024，沒有直接關係。

國民黨現在是有複數人馬在布局2024，但既然黨主席操盤地方選舉的功勞，不會直接變成參加總統初選的優勢，就沒有人需要去挑戰朱立倫「2022操盤手」的地位。

固然補選、罷免的結果會影響朱立倫擔任黨主席的政治能量，但操盤2022的責任壓在朱立倫肩上，這點是不會改變的。朱立倫強，國民黨2022才會更強；國民黨2022強，2024才有希望，這符合每一位潛在總統候選人的利益。

兄弟爬山，各自努力，最足以形容國民黨內競爭2024的局勢。在補選與罷免結束之後，2022選舉正式開跑，誰最有輔選的能量，誰自然就在2024的角逐中領先一步。

（作者為自由撰稿者）