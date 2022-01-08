立法院審議中央政府總預算，國民黨團不滿公投期間政府「行政不中立」而罷審，民進黨擔心無法如期完成三讀，以多數決將公務預算部分「逕付二讀」，創下國會首例，引發在野黨同聲譴責違憲與獨裁。各界撻伐下，朝野政黨各退一步，以「復議」退回委員會繼續審議，各黨則承諾於1月底前完成三讀、不再復議。近年立法院淪為行政院立法局，審查預算流於形式，奉勸朝野立委「爾俸爾祿，民脂民膏」，切不可放棄為民看緊荷包的天職。

菜市喊價債留子孫

從2008年開始，除幾個大選年趕在12月底前完成預算審查外，每年最遲次年度1月底都可以審完。就結果論，民進黨團堪稱戰功彪炳，在野黨團早已喪失藉預算審查權制衡行政院的能力。想當年民進黨在野，拖延預算審查毫不客氣，逼迫國民黨讓步，如今自己當家，在野黨稍稍杯葛，就不惜創下憲政惡例想翻臉，殊不足取。

民進黨掌握立法多數席次後，委員會審預算總是以「凍結」某些預算為手段要求補充資料，但通常在預算單位提供報告後就會解凍，看似嚴審，其實是作戲。至於完成審查送到院會的預算，幾乎全都經過政黨協商，刪減1%上下後通過。所以，每年都會做做樣子小刪，如去年預算就以「統刪」委辦費5%、政令宣導費20%、軍事裝備及設施3%等後照章通過，其他年度也都類似。換言之，所謂審查只是虛晃一招。

自2014年起，立法院每年刪減金額為：245億、250億、222億、240億、249億、240億、246億、256億，表面上審查嚴格，事實上朝野心知肚明這套「遊戲規則」，彼此作樣演出，屆時就「如擬」通過。這種以政黨協商取代實質審查的離譜現象，前立委林濁水看不下去，直說「像幾個人在菜市場喊價」、「這個制度一定要改」。

在野國民黨過去長期執政，雖已政黨輪替幾次，迄今仍不太像個在野黨。在沒有上位審查原則之下，對預算審查只能散槍打鳥，缺乏據理力爭的膽識。例如，拜美中貿易戰供應鏈改變，以及疫情下資通訊零組件需求大增、出口大好之賜，2020年和2021年景氣大好，稅收增加，理應創造盈餘來清償債務，但政院繼續編列230億元歲入歲出短差、擴大政府債務，然後動用前年度歲計剩餘500億元，加上舉借新債690億元，來彌補赤字並「償還」前債960億元。

國民黨僅散槍打鳥

政院不知反省卻標榜「還債金額20年最多」進行大內宣。在野黨對此大可強烈反應，要求好年冬必須反轉「短差」為「剩餘」、降低政府債務才是。甚至應找出部會編列預算之偏差，指陳問題之所在；但在野黨迄今卻無任何回應，若非不夠用功，就是不用心於此，只做有媒體效果的表面工夫，不深究問題之根源，乃至於外界經常質疑：無黨籍的高金素梅委員個人戰力都強過在野的國民黨。

政治學中有所謂「忠誠的反對黨」，意即反對黨在忠於國家之下，對執政者的批評都是正當且應為的，特別是應透過預算審查，將政府施政和國家帶往正確方向。民進黨當年在野時「戰力」十足，對政府批評經常誇大甚至扭曲，卻自認是天經地義；但執政之後，卻反而壓抑在野黨批評，動輒斥責在野是在「亂台」，在野黨既無能凸顯政府問題之嚴重，又懍於「亂台」之汙衊，每陷於被動而被社會認定「無能」。

但是總預算審查，是代表人民監督政府的立委天職，也是在野黨呈現執政黨施政規畫無能、自己具有重返執政能量的最佳場域。若只在程序或不直接相關的枝節上下工夫，甚至以不具說服力的「武鬥」來向民眾討好交心，卻不用功深入挖掘、找出預算編列的貓膩，以高超的「文鬥」博得掌聲和喝采的話，不僅有失天職，且更難重掌政權矣。

新年度總預算中，對地方經濟整體協助高達5159億元、國防預算規模4717億元、社會福利支出更高達6018億元，難道都沒有隱藏問題？立法院，特別是在野國民黨的表現，可不能遜於民眾黨，否則真會讓人懷疑，是否已經和執政黨沆瀣一氣了？