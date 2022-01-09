我自民國76年離開佳安村後，曾多次到北美洲的美國、加拿大，也曾多次到歐洲的義、法、德等國，東南亞的新加坡、印尼、泰國等國及澳洲，都去過多次。但去過最多的是大陸，起碼超過100次以上。

當時我還擔心中科院的身分，雖然我76年8月退休，同年11月即兩岸開放通行，還是等了10個月後的民國77年，才前往大陸。我最先到哈爾濱及長春，因為聽唐君鉑院長對我說，大陸的高科技起源之一是長春的光機所，該所由日本人最先建立，抗戰末期時蘇聯軍隊入東北，專搶工廠設備，光機所則交給了中共。故長春光機所成為大陸高科技重要發源地之一。

我到長春的時候，光機所由李玉國先生接機，自稱是光機所的書記。我當時並不知道書記是什麼東東，以為就是祕書。故李先生搶著代提行李，就不客氣讓他提了。到旅館以後，說明天想拜見光機所唐所長，看雷射（對方稱激光）研究方面的設施，李先生說沒有問題。

第二天到光機所唐所長的接待室，我說：很榮幸能和所長見面，我需要先說明一下背景嗎？所長答道：不必要，我們很清楚。我說：想看看雷射設施，不過是個人的好奇而已，沒有其他目的。唐就領著我參觀他們的雷射實驗室。

我在中科院時，曾看過一所和三所的雷射實驗室，覺得這兩個實驗室加起來，沒有光機所實驗室的一半大。當然這是我表面上的感覺，無法判定實地內容。我為何看雷射呢？因一所雷射組長馬英俊也和我前後退休，馬先生常找我談雷射的研製問題。光機所去了好些次，次數多了，相互就熟悉起來。才知道在大陸，書記是老大，所長是老二。

這位光機所的老大李玉國先生，左看右看，前看後看，都不像傳說中的共產黨。像誰呢？住在南港中央研究院，較有機會看到歷史語言所或近代史所裡面的研究人員，最普通的穿著，斯文的談吐，李先生有幾分接近。

我後來有機會拜見過胡德平先生，胡先生是中共工商聯主席，還做過統戰部副部長，是共黨前總書記胡耀邦的長公子。胡德平先生看起來，和李玉國一樣，像個斯文的研究人員。有一次冬天，我帶夫人桑秀雲女士去哈爾濱看冰雕，再到長春拜會李先生。天寒地凍中，李先生邀我們夫婦去他家晚餐，另外也有光機所的夫婦作陪。

餐畢，女士、男士分坐房間或客廳聊天。我聽到女士們在房間裡大聲的說笑。其中李夫人說起文革往事，他們曾一而再的拿起小紅書，到處奔跑集合，一面用手拿著小紅書揮動著，一面亡命地嘶喊。李夫人還邊說邊站起來作示範演出，女士們笑成一團。李夫人說直到現在，還不知道為什麼會這樣，竟一玩十年。這豈不就是，武俠小說中所形容，走火入魔的現象！

（朱偉岳為前中科院第二所資深研究員，本文為龍潭區佳安里里長羅濟巧訪談朱偉岳之紀錄）

【未完待續，朱偉岳專欄每周日刊出】