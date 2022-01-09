#質疑的地方

首先，如同英國的倫敦市，廈州的大街小巷充斥著會增加工作量的攝像頭。 一坐上計程車就可能被錄影了。換言之，廈州不是好地方，因為來自境外的三位情報人員是計畫要從廈州把中國人民解放軍的一個高級工程師綁架到台灣去的。要執行這個計畫談何容易？有趣的是，我們在《對手》第20集看到以下的畫面：林可以接通來自境外情報局的老闆的電話。與此有關的是，在醫院難道那個少將貼身警衛或者護士分辨不出多少和道道地地閩南話不同的台灣口音嗎？

其次，筆者覺得還是《風箏》的情節更加緊湊、動人心弦。該影集男主角的目標就是要找出臥底在延安市的第74位軍統情報員。其實，《對手》的導演可以刪除一些無法令觀眾全程緊繃缺乏張力的情節，例如打籃球。一開始，《對手》要很清楚地交代說那一對境外夫婦到底要的東西或者面對的是什麼？ 在《對手》的第二集的第14分鐘，觀眾得知一個要前往台灣的乘客，他的身上帶著某一個大陸核子發電廠的資料。這個和軍事無關的情節和以下的情節有何關係：到了《對手》的第三集的第30分和第四集的第6分鐘，觀眾才知道說從福州市上岸的三個台灣間諜要從廈州坐小船帶走一個解放軍少將。他是大陸的導彈發動機技術專家。在第四集的第4分鐘，我們看到的一幕是那個將軍死了。又到了第30集，觀眾才知道說解放軍的導彈軍中有個軍事工業研究所負責人被策反，這個人代號國寶，策反他的人大概率就是來自台灣、舊代號為新竹的林彧（Yu，新的化名）。中共給他的代號為鯰魚。

再者，一個評論者認為「也許《對手》能再一次證明，只要肯紮實地做品質，開拓新的視角，好故事就永遠沒有講完的那一天。」筆者覺得好的故事會越來越少，這是因為我們要問：每個國家在未來還需要更多的（反）間諜嗎？不見得。這是因為早在1983年底之前當美國中央情報局在刊登廣告時，就說它的95%的情報來自公開的資料。易言之，它越來越依賴例如人造衛星來取得資訊。 讀者也都知道說由人類建造的這一種航天器，它所拍攝到的汽車牌照號碼能夠清晰可見。其實，是否能夠僱用到一流的電腦駭客和軟件高手才是當務之急。

再來，在第二十四集的第6至8分鐘，《對手》播放了「刑訊逼供」的前戲，例如坐水凳/waterboarding 和不打麻醉劑就拔掉代號桃園的情報人員的一顆牙。我們也看到了拔槍相向的畫面。在二十一世紀的台灣情報局內部，有可能看到嗎？

最後，使用手機和廈州國安局內的同事通話都出了問題， 可能嗎？

#不是人人可以當間諜

在《對手》的第十二集的第30分鐘，代號花蓮的情報人員首次對她的丈夫說去向大陸的國安局自首吧！第二次是在第二十九集的第33分鐘。第三次是在第三十四集的第5分鐘。可惜的是，至今，國民黨和中共之間存在著一筆爛帳。前者和民主進步黨也是水火不容。至於中共和民進黨，它們之間早就已經失去了相互信任。

在第十二集的第14分鐘,《對手》的台詞值得我們省思：要看性格，文武一樣可以報國。的確，諜報行業就是一個圈套接著一個圈套，它不是人人可以幹的。誠如段在第三十六集的第1分鐘所言：它既危險，又壓抑，還缺德……，我認為還要加上無可奈何和傷害感情。（《諜報電視影集〈對手〉和〈風箏〉》下篇）（俞劍鴻/一個退而不休的特別聘任教授）

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