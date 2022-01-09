今年1月，是法國總統馬克宏能否連任的關鍵時刻! 這個月起，成為歐盟今年上半年的輪值主席國，就引發凱旋門應不應該懸掛歐盟「國旗」的爭議。全國確診人數超過1,000萬人，單日確診30多萬人，乃至於歐盟執行委員會宣布，在特定條件下，「核電」可以被列為「綠色能源」，引發會員國之間的齟齬。馬克宏坎坷的連任之路，最晚將在5月的第一個週末確定。

盤點法國當前的政經社會形勢，混沌不明，連任與否，尚有懸念。確定的事情有三個。第一，今年上半年的六個月，法國是歐洲聯盟的輪值主席國，馬克宏有借力使力的政治空間。第二，4月8日到23日期間要舉行的總統選舉，如果沒有過半，兩週後的5月第一個週末，則是第二輪選舉。第三，面對疫情再次的侵襲，如果不能扭轉防治不力的情勢，則勢必難以連任。

對於任期做到5月13日的馬克宏總統來說，能否連任成功，成為本世紀第一位連任成功的總統，必須克服四個挑戰。

首先，從去年底的「健康通行證」，到本月底希望付諸施行的「疫苗通行證」，顯示疫情吃緊，公共場所與大眾運輸系統的限制，國民議會就算通過，也是爭議極大。事實上，法國政府去年12月中旬，就頒布新規定：65歲以上的民眾，如果不施打加強劑，則「健康通行證」就會失效。然而，超過1,000萬確診數的臨界點，對於6,500萬人口（不算200萬海外公民與領地公民）的法國來說，醫療體系的無力負荷，會是不可承受之重。開春之前，如果繼續惡化，則政府被迫更進一步加強防疫管制的措施，又會引發更大的民怨。兩難的抗疫形勢，短期內並沒有解決之道，影響4月的總統選舉，在所難免。

其次，大選在即，有志大位的挑戰者眾多，要在第一輪投票過半的困難度極高，居於守勢的競選策略，將是寄希望於第二輪的選舉。12位已經宣佈參選的候選人，就政治的光譜觀之，琳瑯滿目。從左派的共產黨，到右派的共和黨；有社會黨的巴黎市長，也有本身是政治記者和電視評論名嘴的獨立參選人，還有不缺席的極右派國民聯盟主席勒龐。從進入政壇是社會黨黨員，馬克宏2017年獲勝的政治基礎之一是，以無黨籍的身分，成為社會黨前總統歐蘭德的財經內閣首長，而且歐蘭德早就宣佈不爭取連任。但如今則被左右夾擊：其一，社會黨的巴黎市長Anne Hidalgo，曾任超過十年的副市長，2014年當選、2020年連任巴黎市長；其二，往右的政治光譜，既有前總統薩科奇整合成立的共和黨，擁有高知名度、激烈言論的政論名嘴，以及極右派的勒龐。

再者，馬克宏總統就任以來，深受「左手打左手，右手打左手」，重大政策相互扞格之苦。一方面，為了落實綠色意識型態、實踐2015巴黎氣候協定，想要減少碳排放而開徵燃油稅，引爆住在法國各大都會城市郊區，中低階層民眾的抗爭，蔚為「黃背心運動」的社會風潮，歷久不衰。另一方面，為了提振經濟，把經濟的餅做大，將勞動法規予以彈性化，賦予企業更大的勞資協議權力，則讓自己陷入工會的串連和全國性的罷工。而這些再遇到2020年以來的新冠疫情，都使得貧富懸殊更加嚴重，社會底層的民眾，損害難以回復。

最後，做為歐洲大國，相對於剛上路的德國聯合政府，馬克宏的國際聲望，將可以藉著上半年歐盟輪值主席國的優勢，而更上一層樓，並有利於第二輪的投票。長期以來，馬克宏希望邁向「歐洲共和國」，主張建立「歐盟部隊」（European Union Force），面對左派選票的流失，以及整個歐洲年輕世代的綠色革命意識，1月一上任，歐盟執委會提出「核電，也算是綠電」的提案，無異是對於世界核電大國－法國的正面回應。由於德國和其他要全面廢除核電的歐洲國家，深感從俄羅斯運送來的天然氣，已經因為對立的政治氛圍，今年的寒冬，無以為繼，恐有斷炊之虞。有條件式的「核能－綠電」的支應，確實是2050年達成「碳中和」目標的轉型過渡的短期與中期、兼顧經濟發展和節能減碳，降低能源價格、能源供應穩定的重要發展策略。

大選在即，歐盟當前因為烏克蘭問題，與俄羅斯的關係緊張，軍事對峙引來的美國與俄羅斯之大國博弈，歐盟有苦難言。過去16年居於領導的德國，因為聯合政府的磨合，間接將法國推上歐盟的領頭羊之地位。然而，要實現自己「歐洲共和國」與「歐盟部隊」的理想，就必須先處理好陡然而至的新一波疫情。「疫苗通行證」是一刀兩刃，如果有效防治疫情的迅速擴散，則順利連任成功，指日可待。否則，疫情一旦失控，則任內施政毀譽參半的政策，所進行的政治總體檢，是否在兩輪制的法國總統選舉後產生新的總統，仍有待日後的驗證。