美國總統拜登於去年12月間召開了「民主峰會」（Summit of Democracy），台灣被列在名單內，受邀出席峰會。根據美國國務院公布的邀請名單，共有110個國家或地區受邀，其中包括台灣、國際人權組織、人權觀察、自由之家、受威脅民主協會以及國際工友聯合會等地區和國際非政府組織。

根據美國國務院發布的新聞稿稱，此次召集各個政府、地區、民間社會和私營部門領導人召開峰會的目標是要團結志同道合的盟友，共同打擊貪腐及威權主義，以及促進人權，但其實其目的是通過「民主峰會」來為國際反中勢力搭建平台，綜合運用像是「民主」、「人權」等手段來反中制中。

首先，此舉是美國刻意通過國際平台與台灣進行官方往來，為台灣搭台的重要舉措，是美國方面拿來推進其地緣戰略的目標，是個打壓他國、分裂世界，服務自身維霸私利的工具。

其次為抹黑中國的民主成就，妄指中國民主問題，意在為美國與台灣勾連提供「合法性」。

最後則是打著「民主」的幌子，為台獨勢力搭台，助漲台獨勢力的氣焰。

同時，在民主峰會平台的國際人權組織則利用人權問題來抵制2022年的北京冬奧會。然而，這些人權組織背後似乎都具有西方反中勢力的資金支持，以抹黑中國、在中國製造混亂的方式，試圖顛覆中國政府政權。這是西方霸權的重要體現，也是西方實行舊地緣政治博弈的結果。

例如，人權觀察全球倡議部主任明奇・沃登就指稱「隨著2月4日北京冬奧會開幕典禮一分一秒接近，所有奧林匹克全球合作夥伴贊助商應公開呼籲向他們收取資金的奧林匹克機構為人權挺身而出，阻止中國的猖獗迫害」，此舉給本就割裂的全球化再蒙上一片陰影，違背了奧林匹克的精神。

而在某些西方國家的國會議員，及某些人權組織公然跳出來呼籲退出北京冬奧後，台灣方面還有人以新冠肺炎疫情發源地以及「新疆人權」的藉口，主張不派出運動員參賽，更是讓兩岸再次分裂。

這些西方人權組織披著「人權」的外衣與大旗推行政治干涉和強權介入，無疑也是美國拿來推進其地緣戰略目標、服務其自身維霸私利的工具。但是，挑動陣營對抗之舉其實是冷戰思維的再現，將會受到國際社會有識之士的普遍質疑和反對。

雖然西方國家擺出了一副不願參加冬奧會的姿態，但事實上，要真正實施對北京冬奧會的抵制並不現實。畢竟這背後關係的是各個國家的運動員數年以計的訓練，若是因為這次政治操弄而泡湯，民意也不會允許，國際奧林匹克運動的核心意義也會受到衝擊和挑戰。

若要說「人權」，從歷史來看，美國的發展是以販賣、殘害非洲黑人和屠戮美洲大陸的主人印第安人起家的；再從現實來看，美國政府任由新冠疫情肆虐，不顧美國人民的生命，讓病毒帶走超過80萬人的生命；從國際上來看，美國等西方國家在阿富汗、伊拉克假反恐之名恣意妄為，干預當地政治經濟，才是最不講「人權」的國家。

但這些西方人權組織不盯著美國的人權問題，卻把矛頭對準中國，如今為了針對中國，不惜拿體育運動當槍使，不由讓人感歎，原來西方國家已經無招可出，黔驢技窮了。

（作者為韓國籍學者，任職於韓國亞洲社會科學學會高級研究員，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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