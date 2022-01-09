民進黨｢雙林｣的選前之夜蘇貞昌居然沒去，所持的理由是因應國內發生Omicron變異株本土確診病例，社區感染風險提升，加上爆發桃機清潔工群聚事件，因此蘇揆原定昨晚趕場出席林昶佐和林靜儀的選前之夜，為了坐鎮防疫，臨時宣布取消相關行程。｢雙林｣對此也表示，已近農曆年，返鄉人群多，疫情壓力相對大，完全尊重蘇院長的防疫決策。

綜觀目前台中市第二選區、台北萬華中正選區兩地選情，若純以選民結構及政治方向判斷，投票率高則對藍營有利，因此有人質疑，衛福部選在此時加強宣導防疫措施、長照及安養精神照護機構停止探視及催打第3劑措施，是否有防堵民眾群聚投票之嫌。

當然，疫情擴大是舉國重大事件，執政黨開不起這個玩笑，但為了減少藍營支持者出來投票，府院雙方不得不演齣雙簧，總統、副總統出面以維持綠營基本盤；蘇揆則減少露面以避免落人口實說只為選舉不顧疫情。

不管是不是演戲，既然選舉、罷免是國家賦予的公民權利，自當不能放棄手中神聖的一票，這是攸關當地選民日後是否幸福安康的一票。

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