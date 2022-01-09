看到稍早資深藝人方芳在大陸社群平台「抖音」發布短影片相關報導，她說「從現在開始，我和大家一樣，也是有中國公民身分證字號的人」。對於部分親綠媒體與名嘴當然不以為然，因此惹來網路輿論群起撻伐。不過，總統蔡英文說過「只要我當總統一天，我會努力，沒有人需要為他的認同而道歉」。

藝人選擇到中國定居進而取得中華人民共和國身分，與部分藝人到中國推展演藝事業或從商不同，例如周杰倫與張惠妹等已是中國家喻戶曉的台灣大明星，渠等只要依中華民國相關規定入出境，所有的國籍仍然不會被強迫取消，該有的台灣健保福利也不會喪失。但需要避免的是口沒遮攔的發言與被中國當局認為有損「藝德」，例如之前的羅志祥與後來的王力宏，言行涉及違法亂紀、傷風敗俗，在中國的演藝事業就有可能被「下架」....

對照坦蕩蕩的方芳，她當年曾在央視春晚表演，受訪分享她年邁父親在開放探親後的故事，把她父親思鄉回不了家的無奈和情懷，藉春晚抒發出來，讓全球華人都知道，兩岸血濃於水都是中華民族的一分子。看到她令人動容的敘述，台下許多大陸觀眾也為之潸然淚下。

再回顧方芳今年元旦秀出了她去天安門廣場看升旗的影片，說她終於完成了父親和母親的心願，「女兒已經代你們回到了祖國母親的懷抱」。這一回大方秀出已經領到中國公民身分證 ，以及「此生不悔入華夏，來生還做中國人」文字旁白。

筆者認為在台灣的民眾有權選擇是哪裡人，方芳的父執輩來自中國，當然可以大聲說「我是中國人」，一如之前被認為在美國打NBA 的林書豪，雖然被認為是台灣的華裔球星，但回歸台灣取得「中華民國身分證」後在CBA打球，台灣人不能因為他說「我是中國人」而予以否定與排斥。

台灣人有遷徙自由，移居到世界各地取得居住權或新國家護照的權利，即使成為美國或中國公民，也應該被包容與尊重！蔡總統也說過這些話，不是嗎？

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