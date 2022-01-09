自古以來中外專制政府都無所不用其極的打壓言論自由，阻止不同意見的傳播，以控制人民思想。中國古代有秦始皇的焚書坑儒，有清代的文字獄。歐洲則有納粹，不但打壓猶太裔愛因斯坦的相對論還公然焚書。千百年來人類爭自由民主是否成功的關鍵指標就是言論自由。有了言論自由，政府才有所忌憚，不敢胡作非為，因為到底對民間輿論有所顧忌。

古代箝制言論自由最主要的手段就是禁書。但進入網路時代，專制政府一方面動員網軍帶風向，另一方面也不忘打壓網路上不同意見及言論。近日台灣即發生一起封殺網路上「政治不正確言論」事件。

本人在2017年曾受邀在大愛電視台的人文講壇節目發表「能源問題攤開說」演講，剖析台灣面對的嚴峻能源危機。以24分鐘時間講解核電、火電、綠電、暖化、空汚、電價及電力配比等能源核心議題，一年內超過十萬人點閲。造成重大迴響的原因在於蔡政府能源政策定調的情勢下，國內能源界噤若寒蟬，媒體上充斥外行人似是而非的言論，民眾渴切盼望聽到正確的專業分析。

去年12月18日舉辦四大公投，其中有一項為「重啓核四」。為提供民眾正確核能知識，在投票時作出正確選擇，本人在12月初將24分鐘演講中核電部分剪輯為「4分鐘不再恐核」視頻，經由網路傳播各群組，之後又有熱心人士加上片頭字幕廣為流傳。因公投在即，民眾急於了解核電議題，據估計在短短兩週也有十萬民眾點閲該視頻。

但怪事發生了，個人24分鐘視頻在公投前夕竟遭大愛電視台無預警下架，原來4分鐘的核能視頻乃連結大愛24分鐘視頻網址，該4分鐘視頻立即無法觀看。整個事件極為蹊蹺，為何早不下架，晚不下架，就在該視頻影響公投之際遭蠻橫下架？

大愛電視台將該視頻下架有主動及被動兩個可能性。若是大愛主動下架？本人深表懷疑。大愛電視台本身是傳播媒體，應該最珍惜言論自由，最了解言論自由對媒體的重要。中天新聞台橫遭打壓，蔡政府全球首創以關閉電視台限制言論自由的惡例，大愛電視台應該點滴在心頭，怎麼可能自我限制言論自由？

大愛電視台是慈濟基金會的電視台，慈濟基金會在全球濟貧救災，是台灣人的驕傲。據聞證嚴法師多次被提名諾貝爾和平獎，全國人民無不翹首期盼成真之日。但諾獎競爭極為激烈，得奬人不能涉及任何爭議。前中研院院長翁啓惠即因成為爭議人物，致今未獲諾貝爾獎。慈濟如捲入封殺言論自由爭議，對證嚴法師獲得諾貝爾獎必有妨礙。

依以上理由，個人很難想像視頻下架是大愛台主動行為。但除了政府外，台灣有何外力能影響大愛將該視頻下架？蔡政府是否真將該視頻視為眼中釘，必去之而後快？不無可能。非核家園是民進黨黨綱，30年來一直是民進黨神主牌。蔡政府一向對封鎖正確核能資訊不遺餘力，以下僅舉二例：

馬政府時代，能源局曾花很大功夫編寫了一本資訊豐富、圖文並茂的科普書籍：「電從那裡來——核四封存你不可不知的事」並置於能源局網站，方便民眾自由下載閲讀。但蔡政府上台不久即令能源局將此書由網站撤下，阻止民眾接觸正確能源知識。

為不讓核四工程諸多參與者的心血結晶付諸流水，台電邀請二、三十年來核四計畫中參與關鍵工作的主管與同仁，寫下建廠期間鮮為人知的歷程及感人的故事：「述説龍門—-核四，我們的故事」，替台灣電力建設史留下生動翔實的紀錄。但該書在台電公司編輯完成後，竟遭政府勒令不得出版紙本，成為「禁書」。

由此可見蔡政府封殺正確核能言論前科累累，不但對各界言論自由的呼籲充耳不聞，還變本加厲打壓。

2018年核能公投擁核方大獲全勝，蔡政府十分担心本次「重啓核四」公投過關，對其政權造成地動山搖的衝擊。在公投前不但花極大資源在網路上散播反核資訊，對「4分鐘不再反核」視頻的強大影響力必然也極為驚懼，不難想像必然千方百計將其下架。蔡總統在公投後以捐贈疫苗為由訪問證嚴法師，不禁令人產生更多想像空間。

雖然去年底公投已經結束，但核能議題絕不會就此消失。近日政府坦承2025年以綠電取代核電的目標無法達成，這代表廢核後缺電的機會大增，也代表台灣碳排必將大幅增加。正好遇上歐盟祭出碳關稅，對台灣產業國際競爭力必將造成重大影響。廢核後也將使每年電價暴增2000億元。只要這些問題不斷惡化，民眾就不會忘懷可一舉解決以上所有問題的核能發電。

個人24分鐘的「能源問題攤開說」是在台灣能源事業人士噤聲之際，少數全面解說台灣能源問題，傳播正確能源知識的視頻，有其重要教育功能。台灣自詡自由民主社會，如果政府容不下不同言論，媒體也自我設限，不惜助紂為虐，台灣將更趨近於專制國家。人民捍衛言論自由要防微杜漸，寸土必爭。

（作者為台灣能源部落格版主、前吉興工程顧問公司董事長）

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