最近有位國軍退役少將宣布退出國民黨，引起話題。由於時代背景，早年的軍校生都加入國民黨，現在軍隊早已退出政黨活動，軍人的黨籍已不再是個政治問題，未來20年晉升的將領，應會以無黨籍居多，真有入黨的，搞不好民進黨比國民黨還多。

軍人的黨籍問題，在民進黨第一次執政時最尖銳，前國防部長李傑配合扁政府，把蔣公銅像從室外搬到室內，還被國民黨祭出黨紀開除，李傑為此還說了句名言：「誰當家，就聽誰的」。

陳水扁當總統時，在一次與軍事高層將領會晤中，提到營區到處有蔣公銅像一事，看能否處理，李傑最後決定以營區美化名義將銅像移至室內。為此遭到國民黨質疑，李傑說，以後在野黨執政，要搬出來，國防部就再搬出來；他說，執政黨（民進黨）有意見，要他做，反對黨也有意見，不要他做，他只能考量民主國家軍隊的做法。

結果國民黨重懲李傑，開除他的黨籍，但此舉是有些小題大作，除了讓李傑面子有點掛不住，意義不大。如果不是陳水扁與行政院的壓力雙管齊下，（當時還沒有促轉會），李傑不會自找麻煩，主動拆遷銅像。當時國防部推出的三項軍購特別預算案，因朝小野大，國民黨在立法院是多數，就把李傑搞得焦頭爛額，哪有心思搞這種拆遷銅像的政治把戲。

李傑「誰當家，就聽誰的」的話，是說得太直接，但國民黨把處理銅像這筆帳算在他頭上，也沒什麼必要。開鍘李傑一案是黃復興黨部提出的，黃復興黨部是國民黨較保守的團體。如果說，民進黨處理銅像問題是為搞正名拚選舉，黃復興黨部開除李傑黨籍的提案不也是為了眷村選票，以及發洩退休老兵對李傑的不滿。當時，藍綠都還想拉扯軍隊，都希望軍隊「中立」到自己的陣營。

政黨首次輪替時，國民黨的舉止常讓還在「屋簷下」的高階將領心寒，前有2000年唐飛的「孤軍」組閣，後有湯曜明於2004年總統大選時被施壓的左右為難，2007年又開除李傑黨籍，國民黨自己不爭氣，贏不回政權，就找職業軍人出氣，實在不夠大器。

儘管是被動，而且挺沒顏面的，李傑卻成了國軍第一位無黨籍的國防部長，就算是「無心插柳」，剛好樹立職業軍人不參加政黨的示範。等到民進黨二度執政，關於軍人黨籍的問題，早已在扁任內衝撞一次，並循求一個平衡點。現在的職業軍人，不僅不參加政黨活動，根本是連政黨都不必加入了。

因此，民進黨立委多達22人，日前提案修改《軍事教育條例》條文，要求現行各級軍校校長、副校長與教育長改用文職。不但在野黨質疑其動機，軍方內部也明確表達反對，並指美國西點軍校也都是請軍事將領擔任校長。民進黨隨即撤案，這樣做是對的。

在民主國家，政黨輪替是常態，軍隊應該中立化，各政黨的手都不應介入軍隊，才是國家最大的利益。