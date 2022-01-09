哈薩克西部1月2日爆發街頭示威，最初只是幾十個人走上街頭，抗議天然氣價格飆漲。誰知示威愈演愈烈，所有對政府的不滿，從官員貪腐、貧富不均，到政治參與管道堵塞，都一下爆發出來。愈來愈多人走上街頭，各派勢力介入，水愈攪愈渾，和平示威變成暴力恐攻，燒殺搶掠，從哈薩克西部一路向東蔓延到阿拉木圖。總統托卡葉夫宣布幾個城市進入緊急狀態，派出安全部隊強力鎮壓，近4000名群眾遭到逮捕。以俄國部隊為首的集體安全合作組織派兵進入維和，局勢才逐漸緩和。

哈薩克論面積是世界第9大國，是最大陸鎖國，也是中亞最富有的國家。雖然過去也曾零星發生過反政府的示威，都沒有這次來得這麼快，規模這麼大。但要像一些西方媒體一樣視之為天然氣革命，恐又太過。因為這些群眾走上街頭，既沒領導也沒組織，更沒一套政綱論述，自不可能成事。但這個動亂卻仍足以改變中亞的權力態勢。

一些觀察家認為哈薩克和俄羅斯、白俄羅斯一樣，都是強人長期執政的威權政府，領導人都是蘇聯時代的菁英，血脈相連。普丁想重建蘇聯時代的帝國霸業，白俄羅斯和哈薩克都是重要班底。西方要阻俄國再起，先後在白俄羅斯和哈薩克內部製造動亂，也完全可以預期。何況俄國現正在烏克蘭問題上與西方對峙，此時於哈薩克內部煽動顏色革命，正可以讓俄國疲於應付，緩解烏克蘭東部的壓力。

但這種說法並不完全正確。因為主政哈薩克30年的納札爾巴耶夫雖為前蘇聯高官，但蘇聯瓦解後他一直想走自己的路。哈薩克民族主義開始復興，豐富的石油資源與礦產加上關鍵的地理位置，都成為他在各國左右逢源的本錢。所以哈薩克雖與俄國相善，是「集體安全條約組織」（包括俄羅斯、哈薩克、亞美尼亞、吉爾吉斯、白俄羅斯與塔吉克）成員，也是「歐亞經濟聯盟」（俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、亞美尼亞）的發起國之一，但她和美國的關係也非常密切。納札爾巴耶夫放棄核武，配合西方的核不擴散政策，在美國打伊拉克與阿富汗戰爭時支持美國，是美國在中亞的重要夥伴。

哈薩克人口80%是突厥人，去年土耳其總統厄爾多安發起成立「突厥國家組織」時，哈薩克也是重要成員。哈薩克發生動亂，土耳其立刻表示可隨時支援。

哈薩克同時也是「上海合作組織」成員，所以和中國大陸的關係也非常密切。2013年中國國家主席習近平就是在哈薩克宣布「一帶一路」倡議的。哈薩克是絲路必經之地，中國大陸在該國的投資項目也愈來愈多。所以動亂一起，習近平立刻表示關切，不希望外國勢力介入，影響中哈關係。

可見哈薩克並不想在俄國勢力範圍內做一馴服的成員。可是動亂發生，總統托卡葉夫向集安組織求援，俄軍進入哈薩克後，俄國在這場大國競逐就贏了各國一手。哈薩克還能走自己的路嗎？

哈薩克的動亂，抗議矛頭指向前總統納札爾巴耶夫的威權統治，讓現任總統托卡葉夫順勢從納札爾巴耶夫手中取得國安會的權力，這將如何影響哈薩克政治？都是繼續觀察的重點。

（作者為東吳大學政治系教授）