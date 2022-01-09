台中市第二選區立委補選、台北市第五選區罷免立委林昶佐案，民進黨固然大勝，但在過程中濫用國家資源、甘冒行政不中立的罵名，仍應受到檢驗。

中二選區戰況激烈，連月來綠媒鋪天蓋地、狂轟猛炸顏寬恒家族債務、特權取得台中港105號碼頭經營權，待交通部長王國材澄清評選過程合法，民進黨又猛打南屯區國保地招待所、沙鹿豪宅占用國有地違建，財政部國有財產署中區分署長趙子賢還親自帶隊勘查，為親林靜儀媒體製造話題。顏家招待所與住宅都不是新建築，為什麼投票前夕才突然變違法？

同樣地，罷免立委林昶佐，總統蔡英文、副總統賴清德、經濟部長王美花，以及一票民進黨立委、市議員最後一夜站上林昶佐造勢舞台，替他「心繫萬華人、服務做得好」背書；民進黨在野時反對總統利用國家資源助選，自己執政用起來卻毫無愧色。國家機器不中立與雙標問題此次還是引起很大的爭議。

國家通訊傳播委員會（NCC）坐視親綠媒體猛打顏家不管，顯然與懲罰中天新聞台報導韓流現象是雙重標準；還有檢察官無視法務部《檢察官查察妨害總統副總統公職人員選舉有關刑事及選舉訴訟法令輯要》明文規定：「簡易性之炒米粉、便當、貢丸湯等米麵製品或湯類不算賄選」，大動作對顏寬恒查賄；國產署分署長趙子賢大隊人馬查辦違建爭議；經濟部長王美花替被罷免人站台背書；連蔡英文總統都搭乘總統專機輔選黨籍候選人，這些都是政府官員帶頭做錯誤示範。

檢察官濫權、官員黨國不分、公器私用，有違民主法治，不能不追究。