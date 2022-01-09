台中市第二選區立委補選的結果出爐，民進黨的林靜儀最終以8萬8752票，打敗國民黨的顏寬恒8萬912票，兩人票數相差7840票，林靜儀確定當選台中市第二選區立委。

顏寬恒對決林靜儀的台中立委補選之戰，被許多媒體喻為是一場陸軍與空軍的對決，不過更深層來看，更像是顏寬恒一家對上了民進黨整個國家隊，在民進黨動用整個國家機器與資源的碾壓下，只能說顏寬恒已盡了全力，但終究輸在勢單力薄。

從選戰的初期，就由綠軍的側翼周玉蔻對顏家與顏寬恒展開窮追猛打，顏寬恒甚至對媒體表示，與他競選的好像是周玉蔻而非林靜儀。周玉蔻的烏賊戰之後，民進黨的國家機器正式啟動，財政部國有財產署開始嚴查顏家是否有涉嫌占用國有土地的問題，財產署中區分署長趙子賢甚至親自帶隊到顏家說要現場會勘，一個原本應該是科員層級處理的問題，卻動用到分署長親自出面，這中間的意涵就相當耐人尋味。

不僅如此，最後連顏清標母親的祖墳都被檢舉涉及違建問題，顏清標被氣得送醫急診，這種形同對人鞭屍與抄家滅族式的選舉攻擊，大概也只有民進黨這種割頭割到斷的選舉政黨才能使得出來。除了民進黨用盡全力打壓顏家之外，泛綠陣營的時代力量立委陳椒華也跳出來質疑顏家若取得清泉崗產業園區的開發案，恐配合中共「在倉庫內裝武器零件」，會危害到台灣的國安，這種無限上綱扣人紅帽子的手法也是相當令人驚嘆。

回顧民進黨在這場台中立委補選的操作手法，基本上是以一種總統大選的規格在打地方選戰，而顏寬恒則採回歸在地力量與鄉親連結的方式因應以對，不想讓地方選戰升級到藍綠的政黨對決。選舉的策略本來沒有好壞，但從選舉的結果來看，顏寬恒等於被迫以一己之力，對決整個民進黨，而民進黨挾其龐大的執政資源與政黨動員力量，在投票率超過5成的情況下，民進黨的政黨動員優勢就徹底顯現，這也是顏寬恒此次敗選的主因之一。

其次，從選民的結構來看，台中第二選區是典型的藍綠搖擺選區，藍綠在歷次的選舉之中互有輸贏，換言之，藍綠的板塊在這個選區並沒有相當穩固，而藍綠的競爭會咬得非常緊，輸贏往往就差幾千票而已。從上次陳柏惟罷免投票結果來看，同意罷免票數為7萬7899票，不同意罷免票數7萬3433票，兩者只差4466票。再從去年12月18日的四大公投投票結果來看，台中第二選區在四大公投案之中，重啟核四、反萊豬及珍愛藻礁都是不同意票大於同意票，也透露出這選區偏向支持民進黨政策的選民可能多於藍營的基本盤。因此，在藍綠搖擺選區的先天結構限制下，加上民進黨的強力政黨動員，最後就催生出林靜儀的勝選。

顏寬恒這局立委補選打得異常艱辛，以一人之姿對決民進黨整個國家機器，能把勝負的票數壓在幾千票之內已算雖敗猶榮。顏家在台中海線已紮根30年，在當地的政治、社會與鄉里之間仍存有相當的實力與底蘊，雖然輸了這場戰役，但在2024的立委選戰仍有機會徐圖再起。

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