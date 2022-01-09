象徵團圓的農曆新年將屆，機關及公司商號延續中華傳統，在臘月16日前後舉辦尾牙餐敘。筆者上周五參加所服務之事務所尾牙，一則感謝退休（及離職）同事的付出，另則與近兩年來（去年尾牙因疫情停辦）敬業為客戶服務及法律教育奉獻的同仁餐敘同樂。欣喜之餘，筆者反思事務所如何邁入下一個60年甚至永續的挑戰！同理，筆者想藉「丑去寅來、牛奔虎耀」的尾牙時節，與讀者分享為人處事的心得。

筆者「專職」服務近半世紀的企業，是創辦迄今近一甲子的律師事務所，從當年筆者投身時僅40人規模，迄今已是數十倍之大，在企業治理（及公益服務）尚能勉力接軌社會企業責任（CSR)等國際標準之期待，提供超國界法律服務的合夥組織。尾牙前夕，筆者回顧事務所歷年大事紀，思考成立至今有幸提供「超國界」法律服務之餘，究竟什麼才是「永續」經營的最佳典範？放眼諸多不確定的未來，該用什麼優勢創造無限可能，持續為法治及人類幸福盡一己之力。對此，早已邁入古稀之年的筆者頓然體會到成長的年代裡，一些聽來簡單不過的先人智慧，未必不是為人處事、企業永續的規矩方圓，值得吾人咀嚼、體會、奉行。

少不更事時，筆者坐在學校禮堂聽訓，耳濡目染下對於〈禮運大同篇〉等對社稷的期待可說是倒背如流，而「生活的目的在增進人類全體之幸福，生命的意義在創造宇宙繼起之生命」之金句也令筆者印象深刻。隨著年紀增長，筆者倏忽完成大學、研究所學位後進入職場，在缺少明確人生規畫下，有幸從一名法學院老師、律師「斜槓」而出，也參與了些「立他」的公益活動（包括人道救援的紅十字會、促進「民間交流、政府接觸、國家統一」的海基會），身體力行中對於「為善者成」、「自然、歸樸、無為、不爭」有了親身體會。原來古訓所言皆真理，對人格養成及企業永續都適用。

回顧過去並展望未來，筆者對「傳承」及「永續」體會最深，唯有將「為善者成」的信念透過代代傳遞，承載自然人智慧結晶的企業才能永續，方法是徹底掌握「心素的良知」及「體素的熱情、本事」！「良知」除了是知所為、知所不為，更要明辨善惡後勇於為正義及弱勢發聲；另外，富有「熱情」便是常保同理心及好奇心，透過終身學習冶煉「本事」。當所有人都能以熱情、良知、本事自我砥礪，企業永續將是水到渠成。

合夥及公司均為「法人」，乃人類有史以來最偉大的發明之一，肉體之軀的自然人生命有限，法人經營得當則可「永保」自然人賦予的優良使命。百年前的美國道奇訴福特案（Dodge v. Ford Motor Co.）給當今世人機會反思企業存在的目的。事實證明，當年不願以股東利益為唯一考量的福特公司，雖然敗訴卻是擇善固執，永存至今。如今，我國《公司法》已增訂企業社會責任條款，企業不僅是對股東負責，而應注意其社會責任（如勞工權益及環境保護等）。蓋營利如以「良知」做圭臬，先利他而後必然會利己，前提是企業「領導人」形成共識，將社會及人類幸福納入考量。

筆者服務的事務所同事20多年前投票選出關懷（we care）、服務（we serve）、卓越（we excel）作為願景目標（mission statement）。筆者期待同仁們能在工作中秉持著良知，以熱情和本事貫徹「法律服務的願景」。「良知」看似最難，卻也最重要，筆者認為「良知」不但可以學也可以教，只要我們隨時謹記「為善者成」（Doing Well by Doing Good）。凡事秉持良知而奉行，不論為民服務的公務員或是帶領經濟起飛的企業家及每個辛勤工作、努力學習的現代人，都將是推動華人世界邁向禮運大同理想世界的重要標竿！

在此，筆者鼓勵家庭可以透過庭訓將做人處事的道理傳承，而企業則應訂入章程，合夥關係透過契約，讓世世代代都能奉行，自然可以永續。總之，酒酣耳熱的尾牙之際，讓我們共勉永續的秘訣：做一位秉持良知，富有熱情和本事的人！

（作者為老師、律師、志工）