顏寬恒輸了！但不是真正輸了，而是輸給「全黨打一人」的綠營政府！「中二補選」是這兩個多月以來民眾最關心的重點議題，這創下地方選舉的紀錄。同時，中二補選混雜各式選舉策略包含負面選舉、聲量政治等面向，確實可作為台灣地方選舉與民主政治的新研究案例。

「負面選舉」常會運用在選舉策略中，因為它可以直接攻擊對手聲譽，並會夾帶「抹黑、惡意進行人格毀滅」之極強力攻擊，意在凸顯對手負面形象，降低支持者的支持意願，甚至會減緩中間選民對選舉關注度並漸趨冷感，無心注意候選人真正理念與政見，這對台灣民主政治的發展是嚴重斲傷。

「林靜儀」為負面選舉做出最佳示範。林靜儀口號強調「溫柔堅定、新中二」，但卻為中二補選帶來「謾罵」的選舉文化。同時，綠營鋪天蓋地攻擊顏家，父親顏清標、胞弟等人，運用各種謠言來塑造「階級、強權、貧富」差距，加深同齡民眾或是年輕族群的相對剝奪感。然而，顏寬恒用正面迎擊破除對手攻勢，讓選舉回歸正題「真正為地方做事、不流於口水之爭」，柯媽媽才會說顏寬恒「實在」、「古意」。但就是因為顏寬恒的「古意」，終究敵不過林靜儀的「奸巧」！

此外，林靜儀競選主委林佳龍、總幹事陳柏惟都是「項莊舞劍、意在沛公」。林佳龍去年為太魯閣事件請辭後，直到這次補選卯足火力，不只穿鑿附會說媽祖顯靈，又強調捷運藍線正英站獨利顏家、砲打盧市長等說法，這些舉措顯示林佳龍意在2022年底角逐台中市長，攻顏、打盧等同「一箭雙鵰」。同時，陳柏惟在此時出來蹭聲量，試圖將年輕選票移轉林靜儀，藉此向民進黨邀功增強未來重回政壇的機率。林佳龍、陳柏惟只顧自己政治利益，而遑論事實、違背良心，可見已被政治利益昏了頭！

在現今科技發達在新媒體與社群網絡相織交疊下，運用滾動式話題帶動討論度，誰可以蹭高網路聲量、贏取關注度，就可以用聲量賺取政治動能，強化空戰宣傳力度。空降的林靜儀無深耕台中因此更著重空戰，用網路社群帶動輿論、散佈新聞、製造話題以攻擊顏家來為自己助攻。而海線顏寬恒除空戰以外，回歸在地經營等地面組織戰，反強化顏寬恒「為在地發聲、向中央請命」的民代形象。顏寬恒不走蹭聲量路線，這才是守護住台灣民主政治最後一點清明。

中二選區雖由林靜儀勝選，但就上述跡象顯示台灣未來選舉將會走向負面選戰，充斥更多政治口水，與每次選舉就是「政黨意識形態對決」，降低台灣內部探討公共政策的理性空間。台灣每歷經一場選舉就會使民眾意識型態分裂、中間選民不信任民主機制而降低投票意願，未來民主倒退恐將是民進黨政府操弄選舉的最大負面效應！

現在台灣民主需要人民一同來守護，我們應該要更加著重候選人政見、理性思考，強化「事實求證」而非是「散佈謠言」，讓民主重新發光發亮使乾淨選舉回到台灣。

（作者為國家政策研究基金會副研究員）

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