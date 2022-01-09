中二選區補選與北市罷昶票決結果雙雙出爐，民進黨再度全勝，國民黨仍是全盤皆墨。緊隨公投之後的接連失敗，無疑對於藍營領導威信與整體士氣造成重大打擊。

原本這兩場激烈對決就是年底地方大選藍綠動員能力與致勝方略的試金石，對於藍營而言，這是四大公投挫敗後重拾信心的時刻，也是刪Q成功後操刀必割的熟果；對於綠營來講，希望延續公投逆轉勝的氣勢乘勝追擊，並為2022、2024大選樹立指標、引領風向，因此藍綠雙方都有輸不起的壓力。

如今事實已然呈現，綠營能否在花車效應下，在年底大選中獲得更豐盛的戰果，而藍營面對殘酷的重挫，能否在年底翻轉不利的情勢，都值得後續觀察。

此次試點對決，藍綠雙方在不同考量下擬定差異頗大的對策，結果證明治國無方的民進黨仍是選戰中技高一籌的佼佼者。在中二選區補選部分，看似天龍對地虎的格局，實則是力量懸殊的不對稱戰爭，空降的天龍不僅帶來眾多站台掃街的天將天兵，綠營層峰還放任嚴峻的疫情不管，集結一切府院黨的資源，運用司法檢調與網軍綠媒對顏家施行綿密、毀滅性的地毯式空襲，以大炮打小鳥之姿，欲去之而後快。

反觀藍營在小蝦米對抗大鯨魚的百般無奈下，面對敵營負面人設的無情抹黑，只能依靠候選人在地長期服務的口碑與組織人脈，穩扎穩打地堅守陣腳，以期強化心防，鞏固票源。為了避免選情炒熱，激化藍綠對決態勢的升高，而使南北漂年輕族群返鄉投票造成不利，藍營在選戰策略上採取低調化、在地化的冷處理方式，因而形成藍綠陣營一冷一熱的反差對照。然而事與願違，隨著綠營強打顏家違建與中捷設站等議題，選情快速白熱化，不僅投票率衝到史上最高的5成5，也讓年輕人不顧期中考而返鄉投票，終至造成顏寬恒以7千多票落敗。

至於林昶佐罷免案部分，儘管成敗與否對於年底大選的整體影響相對有限，但對於藍營在台北市可預期的母雞效應，以及民眾黨行將攻城掠地的強勢作為，綠營倘若保昶成功，至少在台北市的議員席次上會產生打預防針的效果，而不至於造成太大的負面影響。

包括蔡總統在內的綠營公職人員從不間斷地為墨綠的林昶佐加持，其間的道理不言而喻。然而，令人不解的是，中正、萬華區泛藍支持者比例為45%，泛綠支持者比例為31%，選民結構為藍以14%遠大於綠，藍營竟也採取消極低調的策略，任由爭議頗多的無黨籍市議員鍾小平領頭推動罷免。整個罷免案從連署到投票不僅有氣無力，還紛擾不停，明顯失焦。

在同處溫暖的好天氣下，北、中卻是兩樣情，台北投票踴躍度冷到不行，投票率竟只有4成2，多數藍營支持者連移步投票所都懶，使得同意票超過不同意票達1萬1千多票，卻以近4千票未達通過門檻，再度重演將一手好牌打爛的劇碼。

年底大選已進入緊鑼密鼓的階段，藍營連輸兩場戰役，上下士氣消沉，面對即將登場的大會戰，藍營主帥還有反敗為勝的統御能力嗎？所謂識時務者為俊傑，知進退者為英雄，主其事者當初既敢於承擔，現在也當敢於放下，為黨為國都該有「成功不必在我，讓賢才能圖存」的胸懷啊！

（作者為佛光大學公共事務學系暨未來與樂活產業學系 合聘教授、台灣對外關係研究暨發展協會理事長）