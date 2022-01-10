抗戰勝利回到南京，就讀位於三牌樓的中正小學，學校據說是由先總統蔣公的姪女辦的。每天上學都坐市內免費小火車，有次火車已經開了，我從月台上跳進車廂，大家嚇了一跳。更糟糕的是，家父居然就坐在這節車廂，回家，當然是被好好修理了一頓。

用破杯喝美援牛奶

當時美國有援助奶粉，早晨大家排隊領熱騰騰的牛奶。那時家裡實在太窮，只有一只破了底的搪瓷杯子。當牛奶舀給我時，我要用手擋住杯子的破口，趕快將牛奶一飲而盡，否則會漏掉三分之一。

這種窘困，一直到台灣來都沒有改善，冬天有時母親中午會送熱湯到學校來給我。但是沒適當的容器，是用從垃圾堆撿回的香煙罐裝湯。當年窮苦人家的事，現在說出來，是很多年輕人無法想像的。

兵敗如山倒而遷台

當年國共戰爭，國民政府兵敗如山倒，很快南京淪陷，我們隨政府遷到廣州，被安排住在沙面。沙面是使領館區，十分先進，環境清潔優美，但沙面雖是高級區，我們住的地方卻十分簡陋，是一處廢棄的製藥廠，二層木板樓房，看起來有點危險兮兮的樣子。一間房約五坪大，住四、五家人，每家按人口分配二或三張床，旁邊用布簾拉起來，就是一個家，其簡陋程度難以想像。

廣州小學用廣東話上課，我們聽不懂，所以不用上學，這對年幼的孩子來說，真是高興無比。我們每天在大水溝邊釣螃蟹、玩紙牌、打彈珠、玩汽水瓶蓋，真是應有盡有的玩耍。2015年我應邀去廣州演講，特地去沙面旅館住了兩天，回味一下60年前的味道，感慨良多。

台灣颳的風

在廣州停留了半年，就隨政府到台灣。當時是乘輪船，大家亂糟糟的睡在大艙裡，一副逃難像。快到台灣時，我們都跑到甲板上觀望。這時有人大喊大家趕快下到艙裡來，因為台灣的颱風很厲害的。當時不知道甚麼是颱風，以為是台灣颳的風，叫颱風。

船在基隆靠岸時，父親機關的人在碼頭接我們，每人發枝仔冰一枝，冰涼又甜，我們從來沒吃過這樣好的東西，印象深刻。

就讀北師附小

到台灣一直住在台北市大安區建國南路。有天大家一起玩耍時，家裡通知有很好的小學招生，趕快去。我們好像湊熱鬧一樣，跟著大家一起去到一間小學，叫北師附小，是當時台北師範學校附設的小學。我與妹妹、弟弟乃就讀於北師附小，及至各自畢業。

我在小學成績很好，總在前幾名，但算術很差，總在及格邊緣，這在考初中時，就吃了大虧。當時算術一次多考10題，一題不會就少10分，其他科目再好，也贏不了別人多少分。報考建國中學、師大附中都名落孫山。後被位於台北市濟南路的省立台北商職錄取，在初商及高商共讀了六年。

成大、政大開創未來

到高三的時候，我才好像恍然大悟似地，突然發現必須讀大學才有前途。但商職讀的學科，與考大學的科目，相差十萬八千里，想要通過大專聯考進大學，真是不敢想像。但不知從哪兒來的力量，促使自己白天唸商職，晚上進升大學的補習班。最後居然考上成功大學會計統計系。後來我又考上政治大學財政研究所，獲碩士學位，開創了我日後在財稅界一系列生涯，對我日後的發展都有舉足輕重的影響。

我一直在想，假如國軍沒有兵敗如山倒而遷台，我現在只是在大陸的一個老人。有人說：說不定，你現在已經是大陸國家主席了。啊？做夢吧！但是大陸歷任的國家主席，有那一位曾經想到他命中會當主席呢？

我相信人生的一切，冥冥中都有一雙看不見的手在安排，在指揮這雙看不見的手就是上帝，神！

（作者為前監察院院長，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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