兩岸情勢緊張，許多機構都在做台灣人民抗敵意志的民調，但因為募兵制的緣故，許多人都認為，就算是中共武力犯台，也是「他們」軍人的事，顯見「全民國防教育」搞了十多年，成效依然不彰。

依據國防法、國防教育法的中央主管機構是國防部，區分學校、政府機關及社會教育，法規雖然完備，但各機關、縣市政府推動並不積極，國防部雖有督導及評鑑各單位執行的責任，但是其他機關與各縣市政府誰又會買國防部的單，平常不跟你要地、要補助就不錯了，還指望協助推動。

大專校院都有全民國防教育的課程，但被視為營養學分，男同學上國防課也是為了折抵役期，所以無論教官賣力的備課、上課，學生在底下玩手機、睡覺的大有人在，軍訓教官也無可奈何，而且修課的人也是少數，又怎麼能指望年輕人會意識到國防的重要性，所以，到頭來國防部僅憑一己之力來推動，努力地辦活動、宣導，但只是單打獨鬥，缺乏總體意識，自然事倍功半。

國防部甫成立的「全民防衛動員署」，所要做的事更是經緯萬端，單是要做到「國軍軍事動員、協助行政院與所屬機關（構）、直轄巿、縣（市）政府全民防衛動員演訓之規劃、督導及執行。」需要跨部會、縣市來協助，許多都是要真金白銀的事，僅憑國防部下設一個署來推動，各單位是否會放在眼裡，實在不容許太樂觀。

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