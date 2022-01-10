桃機染疫事件持續擴大，指揮中心緊急下令開放第3劑疫苗施打，而且從原本的5個月縮短為3個月，也就是間隔滿12周的18歲以上民眾，皆可接種第3劑追加劑。

這下可好，消息一出立刻搞得天下大亂，各地引發搶打潮，因為施打種類放寬，又沒有職業、年齡限制，於是樓上揪樓下、厝邊拉隔壁、阿公牽阿嬤....，有關係的早一步施打完畢，晚一步的各家醫院全部額滿，台中文心站從早上排到黑夜、北市疫苗預約平台系統一度癱瘓，手指撥斷也打不進去，年紀大、不懂電腦的老頭老太太，活該倒楣誰理他們？

這就是衛福部的超前部署，把老百姓忙死、累死的超前部署，陳時中說，每人都打得到，打不到來找他。他老說有事他負責，防疫亂到現在，他負了什麼責？到時疫苗不夠還不是逼民眾打高端，你不打就別怪他了，是不是這意思？

不懂！為什麼政府可以傾全國之力打兩場地方上的小選罷，攸關全國民眾安危的疫苗施打卻拖拖拉拉，Omicron來勢洶洶，早有人呼籲政府超前部署，就是不聽，直到桃園再現破口才緊急開放施打，結果搞到天怒人怨。｢下民易虐，上天難欺｣，就不怕遭到報應。

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