當戰爭來臨，國家面臨被「外來政權」統治的危機，人民是否願意拿槍上戰場，通常會考慮三個因素：

一、小我：敵人來了以後，我可能被殺、被關、被姦淫擄掠，或是成為亡國奴，過二等公民的日子。人不為己天誅地滅。當嚴重損及自我利益，人民必會勇於上戰場和對方拚命。

二、大我：出於保國衛民的使命感而願意上戰場。這份勇氣除了「大我」意識，更重要的是對政府的支持。支持的力量一部分來自於「從上而下」的教育，但更關鍵的是「從下而上」、人民發自內心的擁戴。因為所有人都不願意失去一個大有為的好政府，迎來一個倒行逆施的爛政權。人民是現實的，「好」與「爛」的衡量標準很簡單：誰能讓人民更有錢？誰能給人民更多的自由？

三、可能戰勝：政府提出一個方法，特別是國防部擬定一個具有說服力的戰略，讓上戰場的士兵能夠感受：我可能獲勝，活著回來，成為英雄，而不是低賤地被送上戰場當炮灰。

以上三個因素放諸於兩岸，現況如下：

一、倘若台灣被統一，基於一國兩制的原則，所有人的生命、工作、財產都會受到保障。再假如是透過談判達成的「和平統一」，別說一般小市民，甚至總統、立委的生活都不會受到影響，唯一可能改變的是他們的職稱。

二、過去二十年，大陸平均薪資增加了十倍，台灣在原地踏步。北京目前雖不夠民主，但日漸開放，早已不是昔日的鐵幕。反觀台灣，近幾年政府逐步控管媒體輿論、限縮人民自由。照此趨勢發展下去，可能不久的將來，兩岸民主的程度會不相下上。

三、兩岸如果發生戰爭，依現今國防部擬定的戰略，國軍有信心會戰勝嗎？

如果人民上戰場的意願不高，不要責問基層百姓貪生怕死，高層官員應反躬自省：我們是一個受人民愛戴的好政府嗎？如果施政充滿了貪瀆、舞弊、謊言、欺騙，執政黨處處追逐一黨一己之私，人民不唾棄你們就不錯了，如何指望他們為捍衛「你們的利益」而拚命？

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