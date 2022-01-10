南韓第20屆總統選舉倒數計時，參選人數約有10人左右，但實際上還是2大黨執政「民主黨」候選人李在明與反對黨「國民之力」候選人尹錫悅2人之爭。

朝鮮半島自1948年分成南北2地，38線以南為大韓民國，以北則為朝鮮民主主義人民共和國，分裂分治已有74年。因此，每逢總統選舉，各黨參選人都會提出兩韓統一政策來爭取選票。

民主黨候選人李在明比現任總統文在寅更靠近北韓。李在明認為，南韓支援北韓獲取實際的利益，要打開通往北韓之路才有經濟機會，並且進一步批評，若說經援北韓無代價是短見。

文在寅執政5年期間對北韓投入頗深。為了達成「文金會」、「川金會」，在金錢與物資上，文在寅確實投資北韓領導人金正恩不少，具體數額恐要等文在寅下台後就能對南韓人民公開。

在美日兩國眼裡，文在寅是繼金大中與盧武鉉2位前任總統般屬於親中、親北派。2000年，金大中與金正日達成的《6.15共同宣言》，2007年，盧武鉉與金正日達成的《10.4共同宣言》後，文在寅更青出於藍，一口氣達成《板門店宣言》、《平壤宣言》。

然而，南韓人民如今看來，南北韓領導人間只有華麗的宣言與彼此的熱烈擁抱，並無具體的各項合作與交流，都是一時的政治性表演而已。李在明雖痛恨金正恩炸毀南北韓共同聯絡辦公大樓及南韓軍艦犧牲年輕海軍生命等，但是有意繼承文在寅的親中、親北路線。

南韓與美日傳統友好關係在文在寅手裡徹底破壞。文在寅以欺騙方式告訴川普總統，金正恩承諾廢核，耳根軟的川普就在新加坡和河內2度與金正恩會談，結果搞成不歡而散。拜登學會聰明，至今堅持北韓先非核、再舉行會談原則。

日本跟隨美國屁股走。自前任首相安倍晉三與文在寅關係弄壞之後，繼任首相都與文在寅保持距離，韓日關係因慰安婦賠償與日商強徵韓工賠償問題懸而未決迄今。李在明如果當選總統，若得不到美日的善意回應，恐怕無法改善關係。

南韓賠了夫人又折兵，自討無趣。不僅與北韓關係無進展，並且與美日傳統友邦關係也無法恢復正常。甚至，美國人主張撤回駐韓美軍，認為美國不必為無情無義的南韓出錢出力。

在這種尷尬情況下，文在寅仍寄望中國大陸的幫忙。目前在其所剩數個月任內，希望藉出席冬奧參觀之名義專程跑一趟北京，雖然北韓雖已公開宣布不派選手參加，但希望習近平也能邀請金正恩出席，讓「文金會」重現世人眼前，至於是否簽署《終戰宣言》可擺在一邊。

目前看來，美日方面都對李在明興趣缺缺，反而對國民之力黨總統候選人尹錫悅表示高度重視。南韓大選成了親美與親中路線間的激烈戰場。

（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

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