前（2020）年11月，台大於5天內，發生3起學生輕生事件，引發社會廣泛關切與討論。當時的台大心輔中心對媒體提供數據表示：學生申請個別晤談的人次逐年上升，於2019年首度突破1萬人次。當時的台大，共聘有25位專任輔導老師、21位兼任輔導老師。

今（2022）年伊始，台大於短短3日內，又不幸發生兩起學生輕生事件。台大學務處對媒體表示：光是去年一整年，即有6634人次的大學部學生，以及4401人次的碩/博士生，總計高達1萬1038人次的學生申請接受過輔導。在輔導人力方面，台大心輔中心共聘有24名專任輔導人員（較2020年減1名）、23名兼任輔導人員（較2020年多兩名）。此外，另有6名資源教室的專任輔導人員、3名院聘兼任心理師、3名保健中心身心科醫師、3名學輔中心學輔專員，總計全部共有62名各類型輔導人員。

回顧教育部長潘文忠於2020年11月16日所說：依教育部當時的統計，2020年1~11月間，全台共有76名各級學校的學生，因在校園內輕生而致死。而在意圖自殺人數方面，則從2018年的800多人，增加到2019年的1350人，年增68%。至於在2020年1~11月間，意圖自殺的通報人數也已達1000多人。

立委黃國書於潘文忠提出上揭統計數字的同時，曾另引述「自殺防治中心」的數據資料表示：2017~2019三年間，「15到24歲」自殺死亡的通報人數，從2017年的193人，攀升至2019年的257人。而在「15到24歲」的意圖自殺通報人數上，更是從2017年的4905人次，陡升至7991人次，此雙雙顯示：「15到24歲」族群亟需生命防護與心理救援！

諮商心理師公會全國聯合會曾指出：自殺的原因通常是複雜的，想要預防類似事件發生，「需要各單位和身旁的親友攜手合作」。至於在不幸事件發生時，除應予以逝者尊重、理解，「更需要對親近且受衝擊的師長、親友予以關懷和支持」。再就預防面而言，「政府相關單位也需要重視心理健康政策與提供經費支持」。

綜此，在各界慨嘆、惋惜年輕生命隨風消逝的同時，各單位究應如何與「意圖自殺」者的親友攜手合作？是否存在有合作阻礙？如何處理？是否有對「親近且受衝擊的師長（含：輔導人員）、親友」，同樣提供關懷與支持措施？以及，政府相關單位是否確實看重「心理健康政策」，且有否提供足夠的「經費支持」？這些，除盡皆非屬「學校」可單方面「承擔之重」外，更是冀盼溶化「冰冷數字」的救命防護忠告。

（作者為台師大教授）

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