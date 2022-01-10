1月9日兩場選舉結束，中二選區立委補選由民進黨籍的林靜儀當選，北市罷免林昶佐一案也未能過關。把時間拉長來看，從2020年起，國民黨在9場選舉中敗了7場，立委及總統、罷韓、高雄市長補選、罷捷、四大公投，到罷昶跟中二補選皆敗，只有罷宇跟刪Q成功，顯見藍營孤軍難敵綠營，監督力量不能沒有民眾黨。

台北市中正萬華區罷免林昶佐一案雖未通過25%門檻，但挺林昶佐的泛綠陣營不同意票卻輸了1.2萬票，用「慘勝」來形容都太正面。

這次罷昶案門檻58756票，最終同意票達54813票，只要再4000票同意票，罷昶行動就成功；從民進黨的選舉策略分析，原先可能認為罷免的力道不足，並未高規格看待，認為冷處理讓投票率低於門檻即可；但四大公投雖未過關，然而中正萬華區的同意票數均高過不同意票，民進黨與林昶佐意識到情勢嚴峻，開始府院黨全力動員保衛林昶佐，打出總統選舉的規格。

蔡總統在替林昶佐站台時甚至說出「連總統也是他服務的對象」，不知道的人還以為多了不起，但對在地人而言就是廢話，因為總統府就是位於中正區，里長、議員層次在處理的事情，竟可拿來當作政績，就知道真的沒有具體建樹。也正因如此，才需要府院黨全力總動員：總統、副總統、立委、在地議員都前仆後繼站台、掃街，宮廟參拜、大小餐會都無役不與，等同鋪天蓋地式的全力衝刺，但不同意罷免林昶佐的票數竟只開出4萬多票，遠低於民進黨在中正萬華區的基本盤，是否表示，林昶佐對於萬華、中正區的鄉親，真的做了太少？而罷免的聲音卻又大得很多？

以筆者身為中正萬華土生土長的在地草根觀察，許多原先林昶佐及綠營支持者都同意罷免林昶佐，但恐懼對抗執政黨所可能產生之諸多壓力，都是「敢怒不敢言」；甚至許多在地人士在與筆者聊天時，接到反罷免方的動員請託時，直接回應：「我不出來公開支持罷免就很好了，你還讓我去幫林昶佐站台？！」

這主要的原因出在萬華人最需要幫助時，看不到自己選區的立委林昶佐；當萬華被汙名化時他也不敢反擊常務次長石崇良，反而在接待陳時中部長時唯唯諾諾，又想幫忙轉移中央防疫失職，打擊真正替萬華守住疫情的柯文哲市長，結果當然是慘遭環南市場自治會會長林勝東重炮回擊。這些點點滴滴萬華人都看在眼裡，深刻在心中，真正吹起罷昶的號角並非是環南市場嗆聲的單一事件，而是萬華在地人從疫情開始後的度日如年，到被外界汙名化後堆積許久的不滿與憤怒。

2020年中正萬華立委選舉，林昶佐拿下81853票勝選，這次願意支持他投下不同意票者卻只剩下43340票，接近腰斬的結果顯示處境危急。只是國民黨黨內分裂沒有團結，黨中央態度曖昧未催出基層實力；而柯文哲市長諸多考量後的不表態也定調民眾黨不介入罷免，結果是距離通過門檻只差4000票，兩個在野黨若是能協調討論，可能會有不一樣的結局。只能說林昶佐雖未被罷免，但今後真的要嚴加反省、多出現在選區做服務，否則兩任立委恐怕就是他人生的極限了。

這次的罷免案票數說明，民眾黨已然成為各選戰中關鍵的角色，國、民兩黨都深知只要民眾黨的行動更加明確，即可翻轉選情。未來藍綠兩黨的布局策略肯定會將民眾黨的因素考慮在內，而在野黨組建的反綠陣營，更應該重視民眾黨的量能，分進合擊，方有可能抵抗府院黨的國家機器團隊。

（作者為律師）