就在教育部於上（12）月28日公布110學年度「大專新生註冊率」，各學制合計共有高達106班註冊率「掛零」之「壞消息」的同時，教育部官員接力緩頰表示：「註冊率不是判斷學校好壞的唯一指標」，建議學生和家長選擇學校時，可搭配「財務」、教學品質等指標一同評估。

孰料，教育部的「遮羞話」才出門不到10天，竟就爆起《東吳大學遭控財政赤字3罪狀！》，且還有前私立大學校長公開示警：「有很多私校是未爆彈」！這麼一記出柙重錘，直不楞登地轟砸在教育部的臉上，教育部雖委婉澄清東吳大學尚無立即性「財務風險」，但也表示將持續追蹤掌握該校的財務狀況。

與自2018年8月以來（即107學年度起），先後停招、停辦的高美醫護管理專科學校、亞太創意技術學院、南榮科技大學、稻江科技暨管理學院，以及蘭陽技術學院、和春技術學院、台灣觀光學院等七校相較，位於首善之區台北市的東吳大學，於1900年創校於中國蘇州，為中國教育史上第一所西制大學；1954年在台灣復校後，又成為台灣的第一所私立大學。

再者，東吳大學也是教育部自開辦「教學卓越計畫」以來，最常獲得入選的學校之一，且為「優久大學聯盟」之發起成員校。是以，「東吳大學財政赤字」這8字，對應起該校董事會成員如：永豐金創辦人何壽川、前兆豐創投董事長唐松章、前新光金董事長吳東進、前元大金董事長王榮周等，難怪令各界譁然不已！

根據東吳大學的最新公開聲明：截至去（2021）年7月31日為止，該校總資產達62億元，負債總額5億元（僅占其總資產約8%）；流動資產13.44億元，其中銀行存款12億元，且至今年1月7日為止，該校名下沒有任何借款，如此，則問題何在！？

於聲明稿中，東吳大學隻字未提「少子化」，而是直陳表述：過去兩年台灣地區受到新冠疫情影響，「境外生（含陸生）來台就讀人數大幅減少」，學校之學雜費收入、推廣教育收入，以及捐贈收入等主要收入項目「均不若往年」！那麼，這般棘手的境外生（含陸生）缺口，可有解否？

據聞，即將於本月13、14日舉行的「大學校長會議」，已有多校醞釀要集中火力要求教育部開放「學雜費調整」，打算將國內家戶可支配所得、薪資和物價水準納入（各占三成到三成五），另設立過去17年凍漲的彌補機制。而教育部也已打算「將軍公教調薪4%」，納入下（111）學年度「大專校院學雜費收費基準」的核算考量。惟如此這般的「拆東補西」，會是各私校胼手胝足卻苦盼不到春雨（境外生（含陸生））的止渴良策！？

以東吳大學的銀行存款12億元，與教育部海砸的200億元「生生用平板」計畫相比，校齡122歲的東吳大學帳本，哪裡是辛酸二字可以形容。倘若再與台師大的滿闊到，竟還可以加發50%的鐘點費，給採以「台語、客語、台灣原住民族語、馬祖語、台灣手語」等所謂「國家語言」授課的教師，則過去兩年的東吳大學，以及很多的「私校未爆彈」，又豈止是血淚濕襟傷滿懷！

（作者為大學教授）

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